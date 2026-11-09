جامعة AUL: توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "هواوي" لتأسيس أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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وقعت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في AUL اتفاقية تعاون استراتيجي لتأسيس متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حضور الدكتور العمر، المدير التنفيذي لـ"هواوي" في لبنان كي لي ومديرها العام في لبنان محمد شرارة ونواب رئيس الجامعة الدكاترة: بسام ، عدنان شعبان، وائل حمزة، ومحمد ، إلى جانب الكليات ورؤساء الأقسام.وأعلنت الجامعة أنها "أصبحت بموجب هذه الاتفاقية معتمدة رسمياً لتأسيس أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Huawei ICT Academy"، موضحة أن "هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجانبين على تمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعارف الرقمية الحديثة التي يتطلبها سوق العمل المعاصر، حيث تمنح الشراكة حقاً غير حصري وغير قابل للتحويل لجامعة AUL لتطبيق برامج التدريب القياسية الخاصة بهواوي لطلابها وطاقمها التعليمي".وقالت: "وفقاً لبنود الاتفاقية، تتولى شركة "هواوي" تزويد الأكاديمية بالنسخ الإلكترونية من الحقائب والمناهج التدريبية المعتمدة Training Kits، إلى جانب توفير قسائم الاختبارات الخاصة بشهادات هواوي المهنية للطلاب والمدرسين لتحفيزهم على نيل الاعتمادات الدولية".وأشارت الجامعة إلى أنها "تلتزم تجهيز البيئة التدريبية والمخبرية وأجهزة المحاكاة اللازمة بما يلبي المعايير التقنية المطلوبة لبرامج التدريب".وختمت: "لضمان أعلى معايير الجودة والحوكمة الفعالة لتنفيذ بنود هذه الشراكة، نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة Steering Committee خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفعيل الاتفاقية، لتتولى مهمة الإشراف على سير البرامج ومراقبة مؤشرات الأداء والتقييم المستمر لمخرجات التعاون".