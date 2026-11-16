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أفراح ومناسبات

المطران سيمون فضول يُعلِنُ تأسيسَ رعيَّةِ سيِّدَة لبنان - كينشاسا

Lebanon 24
16-11-2026 | 06:54
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المطران سيمون فضول يُعلِنُ تأسيسَ رعيَّةِ سيِّدَة لبنان - كينشاسا
المطران سيمون فضول يُعلِنُ تأسيسَ رعيَّةِ سيِّدَة لبنان - كينشاسا photos 0
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في أجواءٍ حماسيَّةٍ يغمرُها الفرحُ، احتفلَ راعي أبرشيَّة سيِّدَة البشارة المارونيَّة في أفريقيا الغربيَّة والوسطى، سيادةُ المطران سيمون فضول، بالذَّبيحَةِ الإلهيَّةِ في أحدِ بشارةِ زكرّيا، في قاعةِ السّفارةِ البابويَّةِ في كينشاسا في جمهوريَّة الكونغو الديمقراطيَّة، وعاونَهُ حضرةُ الأب المُدبِّر طوني فخري والمونسنيور كابي الحدّاد، بحضور سعادةُ السَّفيرِ البابويّ المونسنيور ميتيا ليسكوفار، وعددٌ غفيرٌ من أبناءِ الجاليةِ اللُّبنانيَّةِ في كينشاسا، بالإضافةِ إلى مُمثِّلينَ عن رعيَّةِ مار شربل - برازافيل. 
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في عظتِهِ نوَّهَ سيادتهُ بدورِ سعادةِ السَّفيرِ البابويّ ومُساعدِه الخوري ماهر شمّاس في حشدِ الجماعةِ المارونيَّةِ وتشجيعِها على الإلتزامِ واضعًا الصَّالةَ بتَصرُّفهِِم. ثمَّ قارنَ بين الفرَحِ الّذي دخلَ بيتَ زكريّا وزوجتهِ العاقِر وبين الفرحِ الّذي يغمرُ الجماعةَ بعدَ أن تمكَّنَت من جمعِ ابناءِها في رعيَّةٍ على اسمِ سيّدة لُبنان، وأعلنَ سيادتُهُ انطلاقةَ الرَّعيَّةِ مُركِّزًا على مسيرةِ عملٍ مُشتركةٍ تبني بيتًا للإيمانِ ومكانًا للصَّلاةِ ومساحةً للمحبَّةِ والرَّحمةِ، مؤكِّدًا على أنَّ تأسيسَ جماعةٍ رعويَّةٍ يعني قبلَ كلِّ شيءٍ أنَّ اللهَ يجمعُنا وأنَّ الكنيسةَ ليسَت حجارةً وجدرانًا فحسبُ، إنّما هي شعبُ اللهِ الّذي يجتمِعُ حولَ كلمةِ الرَّبِّ ويغتذي من جسدِ المسيحِ ودمِهِ ويعيشُ الأخوَّةَ والشَّركةَ. وختَمَ كلمتَهُ بدعوةِ أبناءِ الرَّعيَّةِ الجديدةِ ليَتَحلّوا بروحِ التَّعاونِ والمُشاركةِ، ويساهمَ كلُّ فردٍ فيها بحسبِ مواهبِهِ وامكاناتِهِ كي تنمو الرَّعيةُ وتزدهِر.
ووضعَ الرَّعيَّةَ وابناءَها تحتَ نظرِ سيِّدَةِ لبنان شاكرًا كلَّ من ساهَمَ بانجاحِ الزِّيارةِ.
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