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المرأة

بعد التنمر عليها.. عملية تجميل تغيّر شكل هنا الزاهد فكيف أصبحت؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:40
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كشفت الفنانة هنا الزاهد عن خضوعها أخيراً لعملية تجميل لتقويم أسنانها، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن تعرّضها للتنمّر، بسبب شكل أسنانها.

ونشرت هنا عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، مقطعاً مصوّراً قالت فيه: "أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدّقة إني في يوم أعملها، أخيراً عدّلت السنتين".
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وكانت هنا الزاهد قد ردّت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام"، على إحدى متابِعاتها التي تنمّرت على أسنانها غير المتناسقة، حيث سألتها المتابِعة: "ليه معملتيش تقويم لأسنانك؟"، لتُجيبها قائلةً: "معملتش أسناني علشان بحب سناني وهي معووجة، حاسة لو عملتها ضحكتي هتتغير". (سيدتي)
 
 
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