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المرأة
غادة عادل تبدي رأيها بالزواج الثاني.. وهذا ما قالته
Lebanon 24
01-07-2024
|
23:00
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فجّرت الفنانة غادة عادل مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد إعلان إمكانية زواجها مجدّداً رغم تأكيدها في أكثر من لقاء ومناسبة عدم تفكيرها في الارتباط بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري، لكن بعد زواج طليقها من امرأة أخرى غيّرت رأيها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع.
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وقالت غادة خلال تصريحات إعلامية: "ممكن أتجوز وممكن لأ... وكان مجدي بيكلّمني من شوية".
وأضافت: "لا للزواج مرة أخرى، إذا كان سيؤثر في أولادي، ونعم للزواج إذا كان الشخص المتقدّم لي مناسباً ولن يضايق الأمر أولادي، ويستحق هذا الرجل أن يكون موجوداً في حياتنا، ففي هذه الحالة يمكن أن أوافق على الزواج". (لها)
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