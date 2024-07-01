Advertisement

المرأة

غادة عادل تبدي رأيها بالزواج الثاني.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
01-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1218072-638554577597942379.jpg
Doc-P-1218072-638554577597942379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فجّرت الفنانة غادة عادل مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد إعلان إمكانية زواجها مجدّداً رغم تأكيدها في أكثر من لقاء ومناسبة عدم تفكيرها في الارتباط بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري، لكن بعد زواج طليقها من امرأة أخرى غيّرت رأيها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع.
Advertisement

وقالت غادة خلال تصريحات إعلامية: "ممكن أتجوز وممكن لأ... وكان مجدي بيكلّمني من شوية".
وأضافت: "لا للزواج مرة أخرى، إذا كان سيؤثر في أولادي، ونعم للزواج إذا كان الشخص المتقدّم لي مناسباً ولن يضايق الأمر أولادي، ويستحق هذا الرجل أن يكون موجوداً في حياتنا، ففي هذه الحالة يمكن أن أوافق على الزواج". (لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2024-07-01
12:00 | 2024-07-01
10:40 | 2024-07-01
08:50 | 2024-07-01
07:11 | 2024-07-01
04:38 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24