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المرأة

لقاء الخميسي تتحدث عن أعمالها بأسلوب غريب

Lebanon 24
01-07-2024 | 15:00
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أثارت الفنانة لقاء الخميسي جدلاً بين جمهورها بعد نشرها عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" صورة مجمّعة لبعض الشخصيات التي قدّمتها في مشوارها الفني وعبّرت من خلالها عن امتنانها لكل الأدوار التي أدّتها، واصفةً نفسها بأنها من الأشخاص الذين أُتيحت لهم الفرصة لتقديم كل ما هو مميز.
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وعلّقت لقاء على الصورة، قائلةً: "أنا فخورة بنفسي وممتنة لكل شيء، لقد أُتيحت لي الفرصة لتجسيد شخصيات مميزة".

واختلفت تعليقات متابعي لقاء الخميسي بين مَن أثنى على كل ما قدّمته من أدوار وطرح أسئلة حول ما إذا كانت الشخصيات التي نشرت صورها هي فقط التي تفخر بها أم كل الشخصيات التي قدمتها، ومَن تساءل عن أسباب حديثها عن أعمالها الفنية بهذا الأسلوب.

وكانت لقاء قد تحدثت عن مشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه "فكرة رائدة".

وكشفت أن توثيق الفن المصري للأجيال القادمة ضرورة، قائلةً: "لطالما كان الفن المصري على مرّ السنين وتعاقب الأجيال فناً نابضاً بالحياة والمشاعر والأفكار والأحداث مع ما يتبع ذلك من تغييرات في الشخصية المصرية".

وأضافت: "الفن لا ينفصل عن المجتمع المصري، ويجب أن يُخلّد هذا الفن ومبدعوه للأجيال القادمة، ومن الضروري توثيق كل ما يخص الفنّ وصنّاعه من أعمال فنية وجوائز وأخبار مهمة بالتواريخ والسنين ليبقى الفن المصري راسخاً في قلوب وعقول جميع المهتمين به". (لها)
 
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