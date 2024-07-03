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المرأة
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
03-07-2024
|
04:49
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من جديد، أثارت الفنانة الإماراتية أحلام التساؤلات حول حقيقة عودة الخلافات بينها وبين زميلتها الفنانة السورية أصالة نصري، بعد تغريدة شاركتها ألمحت فيها إلى سرقة الأخيرة لحن أغنيتها "صوت الأنا".
فقد أعادت أحلام مشاركة تغريدة لإحدى مستخدمات منصة "إكس" تشيد فيه بألبوم أصالة الجديد "ثم أنا"، وتحديدًا أغنيتها "تسألني"، معلقة: "هذي تنضاف للستة أعظم الأغاني الخليجية إلي وجدت".
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من جهتها، أرفقت أحلام التغريدة بتعليق، كتبت فيه مقطع من أغنيتها "صوت الأنا"، جاء في كلمات: "الصمت بضجيج الكون انا الصبر وانا المفتاح"، بالإضافة إلى إيموجي على شكل وجه ضاحك.
واعتبر البعض تعليق أحلام بمثابة تلميح لسرقة أصالة ألحان أغنيتها "صوت الأنا"، إذ لفت الكثيرون إلى التشابه الكبير بين اللحنين، فكتب أحدهم: "صحّ تشابه باللحن، لكن كل وحده غنت بطريقتها، والثنتين أبدعتم، طالما الإبداع يختلف مافي مشكلة من التكرار".
وتساءلت إحداهن عما إذا كان هذا التعليق بداية الحرب بين النجمتين، وكتبت: "بدء الفلم المعتاد بين اصالة واحلام وهذي بداية الشرارة".(البوابة)
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