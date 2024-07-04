نجمة "سفاح الجيزة" تخوض أولى بطولاتها السينمائية

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تستعد الفنانة الشابة ركين سعد لخوض أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم الإثارة والجريمة العربي المنتظر "بومة"، للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان، والذي يُعد ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد فيلم "بنات عبد الرحمن"، وفقاً لمجلة "لها".وبعد نجاحها وتألقها في مسلسل "سفاح الجيزة"، تقدّم ركين في الفيلم الجديد الشخصية الرئيسية، حيث تجسد دور عضوة عصابة، وهو العمل الذي يجمعها للمرة الأولى مع جوانا عريضة، بطلة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، التي تؤدي شخصية صديقتها المقرّبة "عنود".ويشارك ركين سعد وجوانا عريضة في بطولة فيلم "بومة" كلٌ من: مجد عيد، نبيل الراعي، وحنان الحلو.