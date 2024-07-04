بعد أيام من تعرضها لوعكة.. فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية

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أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية خلال الساعات الماضية؛ حيث نشرت على حسابها في "فيسبوك" صورة لها من المستشفى، وعلّقت عليها قائلة: "توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية ربنا يقطعها عادة".ويأتي إجراء الفنانة لقاء سويدان للعملية الجراحية بعد أيام قليلة من تعرضها لوعكة صحية خلال تصويرها أحد الأعمال الفنية، مما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات.وأكد لها الأطباء حاجتها إلى بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية، ويبدو أن هذه العملية لها علاقة بالأزمة الصحية التي عانت منها خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لمجلة "سيدتي".