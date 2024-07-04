29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد أيام من تعرضها لوعكة.. فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية
Lebanon 24
04-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية خلال الساعات الماضية؛ حيث نشرت على حسابها في "فيسبوك" صورة لها من المستشفى، وعلّقت عليها قائلة: "توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية ربنا يقطعها عادة".
Advertisement
ويأتي إجراء الفنانة لقاء سويدان للعملية الجراحية بعد أيام قليلة من تعرضها لوعكة صحية خلال تصويرها أحد الأعمال الفنية، مما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات.
وأكد لها الأطباء حاجتها إلى بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية، ويبدو أن هذه العملية لها علاقة بالأزمة الصحية التي عانت منها خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لمجلة "سيدتي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
09:55 | 2024-07-04
04/07/2024 09:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
10:16 | 2024-07-04
04/07/2024 10:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
15:08 | 2024-07-04
04/07/2024 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حملوها على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفافها مع أفراد عائلتها بالزاغريد والطبل (فيديو)
Lebanon 24
حملوها على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفافها مع أفراد عائلتها بالزاغريد والطبل (فيديو)
08:14 | 2024-07-04
04/07/2024 08:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يعيد "تموضعه": رسائل إلى "القوات".. و"حزب الله"!
Lebanon 24
باسيل يعيد "تموضعه": رسائل إلى "القوات".. و"حزب الله"!
06:00 | 2024-07-04
04/07/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:30 | 2024-07-05
هل تُلمّح روان بن حسين لزواجها قريبًا؟
01:20 | 2024-07-05
بعد تكريمها في العراق.. هذا ما قالته نسرين طافش
14:39 | 2024-07-04
نجمة "سفاح الجيزة" تخوض أولى بطولاتها السينمائية
08:14 | 2024-07-04
حملوها على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفافها مع أفراد عائلتها بالزاغريد والطبل (فيديو)
04:00 | 2024-07-04
هذه حقيقة زواج إليسا
02:58 | 2024-07-04
بعد انفصالها عن شقيق جيجي حديد.. دوا ليبا تعلن علاقتها بهذا النجم
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
05/07/2024 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
05/07/2024 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
05/07/2024 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24