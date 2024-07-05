Advertisement

المرأة

كندة حنا: شقيقي إلى جانبي وهذا ما أطلبه لأظهر من جديد

Lebanon 24
05-07-2024 | 12:00
A-
A+


Doc-P-1219543-638558018373431100.jpg
Doc-P-1219543-638558018373431100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت النجمة السورية كندة حنا عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلالاتها المختلفة.

 وكشفت النجمة السورية، أن شقيقها مرشد يساعدها كثيرا بهذا الأمر انطلاقًا من دراسته التصميم وعمله كمصمم داخلي و"Set designer"، مؤكدةً أنها تعتمد على رأيه كثيرا في هذا الجانب.
Advertisement

 وأضافت كندة حنا أنها تختار إطلالاتها تبعاً لحياتها اليومية والمناسبات التي تتواجد بها.

وحول الطريقة التي تقضي بها وقتها حاليًّا، أشارت كندة إلى أنها تعيش الكثير من الأوقات الممتعة رفقة عائلتها وشقيقها "مرشد" الذي يزور سوريا قادمًا من كندا، ويتولى الاهتمام بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويساعدها ويدير أمورها عبر التطبيقات الاجتماعية.

وأكدت كندة أن الأولوية دائمًا لأولادها، إذ إنهم بحاجتها خاصة بعدما غابت عنهم للعمل؛ لذلك تسعى أن تمنحهم هذا الحق، وأن تقضي إلى جانبهم أجمل اللحظات، وتعيش معهم جميع المشاعر.

وبشأن قلة ظهورها دراميًّا في الفترة الأخيرة، قالت إنها لا تطلب شروطًا مستحيلة إنما فقط تهتم بالنص الجيد، وبيئة العمل الصحية التي تعتمد على المجموع، وليس على الفرد لتقديم عمل ناجح، بحيث يبقى تركيز الجميع على العمل وسويّته الفكرية والفنية.

وأوضحت كندة أنها تعمل حاليًّا على تطوير مهاراتها في مجالات مختلفة، بانتظار أن تجد عرضًا دراميًّا بنص جيد وجذاب، تقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة. (فوشيا)


 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2024-07-05
10:08 | 2024-07-05
09:26 | 2024-07-05
03:30 | 2024-07-05
01:20 | 2024-07-05
23:00 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24