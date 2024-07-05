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المرأة
كندة حنا: شقيقي إلى جانبي وهذا ما أطلبه لأظهر من جديد
Lebanon 24
05-07-2024
|
12:00
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أعربت النجمة السورية كندة حنا عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلالاتها المختلفة.
وكشفت النجمة السورية، أن شقيقها مرشد يساعدها كثيرا بهذا الأمر انطلاقًا من دراسته التصميم وعمله كمصمم داخلي و"Set designer"، مؤكدةً أنها تعتمد على رأيه كثيرا في هذا الجانب.
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وأضافت كندة حنا أنها تختار إطلالاتها تبعاً لحياتها اليومية والمناسبات التي تتواجد بها.
وحول الطريقة التي تقضي بها وقتها حاليًّا، أشارت كندة إلى أنها تعيش الكثير من الأوقات الممتعة رفقة عائلتها وشقيقها "مرشد" الذي يزور سوريا قادمًا من كندا، ويتولى الاهتمام بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويساعدها ويدير أمورها عبر التطبيقات الاجتماعية.
وأكدت كندة أن الأولوية دائمًا لأولادها، إذ إنهم بحاجتها خاصة بعدما غابت عنهم للعمل؛ لذلك تسعى أن تمنحهم هذا الحق، وأن تقضي إلى جانبهم أجمل اللحظات، وتعيش معهم جميع المشاعر.
وبشأن قلة ظهورها دراميًّا في الفترة الأخيرة، قالت إنها لا تطلب شروطًا مستحيلة إنما فقط تهتم بالنص الجيد، وبيئة العمل الصحية التي تعتمد على المجموع، وليس على الفرد لتقديم عمل ناجح، بحيث يبقى تركيز الجميع على العمل وسويّته الفكرية والفنية.
وأوضحت كندة أنها تعمل حاليًّا على تطوير مهاراتها في مجالات مختلفة، بانتظار أن تجد عرضًا دراميًّا بنص جيد وجذاب، تقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة. (فوشيا)
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