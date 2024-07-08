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المرأة
ممثلة عربية شهيرة تفاجئ جمهورها وتعلن عن قرب زواجها
Lebanon 24
08-07-2024
|
12:00
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فاجأت الفنانة بشرى جمهورها بالإعلان عن اقتراب موعد زواجها للمرة الثالثة من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن تلك العلاقة العاطفية، التي تمر بها حالياً.
وقالت بشرى في تصريحات إعلامية: "إن شاء الله هتسمعوا عني خبر ارتباطي برضو قريب، وتبقوا تباركولي وسأنتظر تهانيكم".
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يُذكر أن بشرى تزوّجت مرتين من قبل، فكان زواجها الأول من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010، والذي أنجبت منه ابنها البكر إسماعيل وابنتها ليلى، ولكن لم يتفق الثنائي وانتهى زواجهما بالطلاق، للتزوّج للمرة الثانية من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، ولكن انتهى الأمر بالانفصال في عام 2023، ولم تثمر الزيجة عن أطفال.
وفي جانب آخر، نفت بشرى شائعة اعتزالها الفن بعد الأخبار التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسالة غامضة نشرتها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، لتردّ فيها على شائعات اعتزالها، وقالت فيها ساخرةً: "قال اعتزال قال، لسه علينا أقساط يا بابا منك ليها". (لها)
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