فنانة شابة تُشارك متابعيها لحظة مؤثرة تجمعها بوالدتها (صورة)

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بعد انتهاء عرض مسرحيتها "صنع في الكويت"، سارعت الفنانة شجون الهاجري الى مغادرة المسرح والاقتراب من والدتها الجالسة بين الجمهور، في مشهد مؤثر.وشاركت الفنانة الخليجية المقطع المصوّر عبر صفحاتها في السوشيال ميديا، وتم توثيق لحظة نزولها بعفوية كالطفلة لاحتضان والدتها، كما لو أنها مصدر قوّتها وطاقتها، وسُمعت في الخلفية أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب "هي الدنيا"... وأرفقت شجون المقطع المصوّر بتعليق مقتضب كتبت فيه: "جنّتي ودنيتي أحبك ماما".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو المؤثر، واصفين شجون بأنها قدوة لجيل الشباب، وأثنوا على تصرفها اللّبق مع والدتها الحاضرة لدعمها ورؤية نجاحها على المسرح. (لها)