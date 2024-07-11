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المرأة

بسمة بوسيل: "ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح"

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:18
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طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنيتها الجديدة بعنوان "جراج عمومي" على جميع المنصات.

الأغنية من كلمات مصطفي حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
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أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح

أنا كل من هب ودب شبعني جراح

قلبي من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

قدمت السبت والحد وباقي الأسبوع

عشرتكم والله بجد أفشل مشروع

قلبي يا عيني جالكوا سريع رجع موجوع
أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

كل اللي ما بينا اتبخر ومش موجود

أنا يمكن فوقت متأخر عن المفروض

مش عايزة أشوف وشكوا من غير مطرود

تأتي هذه الأغنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "قال في حقي" والتى تصدرت بها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر وحصلت على المركز الـ20 من أصل 50 فيديو. (نواعم)
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