بسمة بوسيل: "ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح"

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طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنيتها الجديدة بعنوان "جراج عمومي" على جميع المنصات.الأغنية من كلمات مصطفي حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم.وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:أنت قوم، وأنتي قوميكله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عموميولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاحأنا كل من هب ودب شبعني جراحقلبي من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاحأنت قوم، وأنتي قوميكله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عموميقدمت السبت والحد وباقي الأسبوععشرتكم والله بجد أفشل مشروعقلبي يا عيني جالكوا سريع رجع موجوعأنت قوم، وأنتي قوميكله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عموميكل اللي ما بينا اتبخر ومش موجودأنا يمكن فوقت متأخر عن المفروضمش عايزة أشوف وشكوا من غير مطرودتأتي هذه الأغنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "قال في حقي" والتى تصدرت بها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر وحصلت على المركز الـ20 من أصل 50 فيديو. (نواعم)