Advertisement

المرأة

هذا سبب غياب سارة سلامة عن الساحة الفنية

Lebanon 24
11-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1221739-638563351735489650.png
Doc-P-1221739-638563351735489650.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد انتشار أخبار عن نيتها الاعتزال بسبب غيابها عن الأعمال الفنية وعدم التواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الفنانة الشابة سارة سلامة سبب اختفائها طوال الفترة الماضية عن الساحة الفنية.
Advertisement


وقالت سلامة إنها تختار أدوارها بتأنٍّ لعدم التكرار، لافتةً إلى أن مسلسلها "نقطة سوداء" سيُعرض قريباً.

واضافت: "أنا لا أحب فكرة الاختفاء، ولا أتعمّد ذلك، لأنني أعتذر عن أعمال كثيرة بسبب تكرار الأدوار. فأنا ممثلة ولست موديلًا، وأحب أن أقدّم أعمالًا متنوعة، وإذا لم تُعرض عليّ أعمال مناسبة فالاعتزال هو الحل".


وتابعت: "أنا متواجدة على الساحة الفنية وانتهيت من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" وسيُعرض الشهر المقبل، وسبب اعتذاري عن الأعمال أنني أحتاج أن أفهم فكرة الدور، ومع مَن مِن المخرجين سأعمل، فهذا أهم من التواجد، كما لا أحب فكرة الانتشار وأنا لا أحتاج إليه".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:28 | 2024-07-12
15:20 | 2024-07-11
10:02 | 2024-07-11
07:59 | 2024-07-11
03:18 | 2024-07-11
02:36 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24