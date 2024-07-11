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المرأة
هذا سبب غياب سارة سلامة عن الساحة الفنية
Lebanon 24
11-07-2024
|
23:00
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بعد انتشار أخبار عن نيتها الاعتزال بسبب غيابها عن الأعمال الفنية وعدم التواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الفنانة الشابة سارة سلامة سبب اختفائها طوال الفترة الماضية عن الساحة الفنية.
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وقالت سلامة إنها تختار أدوارها بتأنٍّ لعدم التكرار، لافتةً إلى أن مسلسلها "نقطة سوداء" سيُعرض قريباً.
واضافت: "أنا لا أحب فكرة الاختفاء، ولا أتعمّد ذلك، لأنني أعتذر عن أعمال كثيرة بسبب تكرار الأدوار. فأنا ممثلة ولست موديلًا، وأحب أن أقدّم أعمالًا متنوعة، وإذا لم تُعرض عليّ أعمال مناسبة فالاعتزال هو الحل".
وتابعت: "أنا متواجدة على الساحة الفنية وانتهيت من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" وسيُعرض الشهر المقبل، وسبب اعتذاري عن الأعمال أنني أحتاج أن أفهم فكرة الدور، ومع مَن مِن المخرجين سأعمل، فهذا أهم من التواجد، كما لا أحب فكرة الانتشار وأنا لا أحتاج إليه".
المصدر:
لها
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