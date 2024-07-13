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المرأة
داخل سيارة "تاكسي"... إليكم ما حصل مع مؤثرة معروفة
Lebanon 24
13-07-2024
|
06:35
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كشفت اليوتيوبر والمؤثرة المغربية فاطمة الزهراء العسكري عن تعرضها لاعتداء لفظي وجسدي وتهديد بالاغتصاب من قبل سائق إحدى تطبيقات النقل المعروفة.
وروت المدوّنة التي يتابعها قرابة 850 ألف على موقع "يوتيوب" ونحو 450 ألف على تطبيق "إنستغرام"، تفاصيل الحادث الذي تعرضت له في مقطع فيديو، حيث أوضحت أنها استقلت سيارة "تاكسي" لتنقلها إلى وجهتها، إلا أنها تفاجأت بتحويل وجهتها إلى مكان منعزل، حيث تعمد السائق افتكاك أموالها وتهديدها بالاغتصاب وبملاحقتها في حال إخبار الشرطة، فاضطرت للامتثال إلى أوامره حفاظاً على حياتها.
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وأضافت أنها توجهت لاحقاً إلى مصالح الأمن وقدمت بلاغاً ضد سائق السيارة، داعيةً إلى ضرورة اعتقاله لكونه يشكل خطراً كبيراً على سلامة الفتيات. (لها)
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