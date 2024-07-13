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المرأة
فنانة شابة ترد على أنباء زواجها في السر.. اليكم ما قالته
Lebanon 24
13-07-2024
|
12:00
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كشفت المطربة هايدي موسى، حقيقة الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، عن زواجها في السر، متحدثة عن المواصفات التي تتمنى تواجدها في زوجها المستقبلي.
وقالت هايدي عن شائعات زواجها: "الزواج شيء طبيعي وحلو وحلال ربنا وفرحة، وعندما يحدث ويكون هناك شيء رسمي الناس ستعرف بها".
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أما عن المواصفات التي تتمنى تواجدها في زوجها المستقبلي، فعلقت قائلة: "أنا مركزة على الجوهر وأنه يكون سند وأمان لي، ولغة الحب عندي هي الأفعال، وأكثر شيء يشدني أن يكون رجلًا بجد يخاف عليَّ ويكون مصدر طمأنينة، ولازم يقدرني ويقدر موهبتي، طبيعي يكون له تحفظات مثل أي رجل شرقي، لكن يكون داعمًا لي في عملي، وأنا لن أرضى أن يكون في وضع غير مرتاح فيه".
( لها)
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