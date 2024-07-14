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المرأة

نجوى كرم مختلفة ومؤثرة في "يلعن البعد"

Lebanon 24
14-07-2024 | 03:29
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تميّز مختلف، اطلالة أنيقة متميّزة، وبكلمات مؤثرة، أطلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم في ثاني أغنيات ألبومها الجديد 2024 المصوّرة بطريقة الفيديو كليب "يلعن البعد"، وأشعلت تفاعل الجمهور حماساً وإعجاباً عبر منصّات التواصل الإجتماعي المختلفة، لما تحمله الأغنية من لونٍ غنائيٍ أتقنت في نقل أحاسيسها بالكلمات، الإطلالة، اللحن والتوزيع الموسيقي، تلقّت بعدها العديد من التهاني من أهل الوسط الإعلامي والفني.
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وحملت أغنية "يلعن البعد" بعنوانها الجريء كلمات وألحان ايفان نصّوح، توزيع موسيقي ثاني في هذا الألبوم للموزّع هادي شرارة، ومكس وماستر من قبل ايلي بربر، وقد قامت بتصويرها فيديو كليب مع المخرج كرم نقولا كرم، الذي أبدع في تصوير فكرة ولقطات الكليب مترجماً كلمات الأغنية بالصورة الإبداعية والإطلالة المبهرة لنجوى كرم بأسلوب كسب بها العين الناظرة بجمال المشهد، الديكور والجوانب المؤثرة.
وقد تم عرض كليب "يلعن البعد" عبر قناة روتانا الرسميّة في اليوتيوب، كونها الشركة المنتجة للألبوم.
ومع أغنية "يلعن البعد" تكون نجوى كرم قد طرحت العمل الثاني لها في ألبوم 2024 بعد أن طرحت أولى أغنياته "تعا نقعد". (نواعم)
 
 
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