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المرأة

للمرة الأولى... هنا الزاهد تروي كواليس انفصالها عن أحمد فهمي

Lebanon 24
16-07-2024 | 01:37
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روت الممثلة المصرية هنا الزاهد كواليس انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فهمي في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، عازية السبب إلى "القسمة والنصيب".


وقالت هنا خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" إنها لم تتخيل أن تصل علاقتها مع فهمي إلى الطلاق، ولم تفكر به، بل كانت تعتقد أن زواجها سيستمر لفترة طويلة جدًا، وأن يكبرا معًا، لكن الأمور لم تسر وفق تفكيرها وتوقعاتها.
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وأضافت الممثلة الشابة: ربنا عارف أنني لن أحتمل تجربة كبيرة جدا، ولكنها أتت بشكل تمهيدي على مدار 8 أشهر، حتى تصل إلى مرحلة الانفصال، وأصبح الأمر لا مفر منه، لأنه لو وقع الطلاق مرة وحدة كنت سأعاني جدًا، لأنني حساسة جدًا، وأنا روتينية، مينفعش أغير الحاجة فجأة، أو تختلف علي مرة واحدة، لأن الأمر سيخضّني.

 
وتابعت حديثها أنها كانت ترسم صورة جميلة عن الارتباط، وتتمنى تكوين عائلة، ولكن الأمور لا تُحسب هكذا، كما كانت تتعامل بحسن نية، لكن الطرف الآخر لم يكن كذلك، معلقة: بحب البيت يكون مقفول وميبقاش فيه تدخلات زائدة، وأنا منزلتش دمعة بعد الانفصال؛ لأنني شعرت أن الموضوع انتهى وذهبت إلى أمي وإخوتي.


وأوضحت هنا: لو عاد بي الزمن لأكرر تجربة الزواج وأتعلم منها، لأنني لن أتعلم إلا عندما "تنقرص وداني"، ولازم أتخبط جامد حتى أختار بالشكل المناسب وبتركيز في خطواتي.


وبعد انفصالها، تحدثت هنا عن اللحظات الصعبة، قائلة: أنا قلت أول ما يحصل ده هتضايق وأغضب، لكن منزلتش دمعة واحدة بعد الانفصال، عارفة لما تحسي موضوع انتهى وبقى حاجة قديمة وتعالي أعالج هنا، وقعدت أركز مع نفسي.

 

ووجهت رسالة إلى الفتيات اللاتي قد يخضن تجربتها، قائلة: عايزة أقول لأي بنت بتمر بحاجة زي كده أهم حاجة متبقيش لوحدك، خليكي مع عيلتك؛ لأن عيلتك ستقدم لك الدعم، وأول ما حصل كده ذهبت مباشرة إلى عائلتي عند أمي وأخواتي وبقيت وسطهم، وتبقي مؤمنة إن ربنا فعلا بيعمل الخير، وكان عندي إيمان إن ربنا أكيد عارف حاجة علشان كده حصل الأمر.

 

وبينت هنا الزاهد أنها كانت منشغلة في تلك الفترة بتصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وقالت: كنا في آخر يومين تصوير، وهشام ماجد دخل عندي الأوضة وقال يا هنا إنت طول الفيلم عندك مشاكل ومش قايلة، وقلت له ده شغلي، وإنتو بتطلعوني من اللي أنا فيه.

 

وأضافت هنا: لو رُشِّحْت لعمل فني أمام أحمد فهمي، سأقبله لأن أحمد أصبح زميل مهنة ولا أرى أي مانع في العمل سويًا.

 

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات. وكتبت عبر صفحتها على "إنستغرام": الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. (فوشيا)

 
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