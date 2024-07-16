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المرأة

رغم أزماتها... شيرين عبد الوهاب تحضّر لمفاجآة قوية وتواصل نجاحها عبر العالم

Lebanon 24
16-07-2024 | 03:18
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على الرغم من الازمات التي مرّت بها خلال الأيام الماضية، إلا أنه يبدو أن شيرين عبد الوهاب في طريقها لعودة قويّة نكشف عن تفاصيلها من خلال نواعم.

علمت نواعم أن شيرين التي تتواجد حالياً للعلاج في منزل أسرتها برفقة والدتها وشقيقها القائم على رعايتها خلال الفترة الحالية، بعد الصلح بينهما والتنازل عن جميع الدعاوي ضده، وقد علمت نواعم أن شيرين تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على بعض الأعمال الغنائيّة الجديدة التي تنوي طرحها قريباً، كما ستعلن عن العديد من المفاجآة لجمهورها خلال الفترة القادمة، على أن تقوم بطرح  أغنية سينغل قريباً.
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وتستمر أغنية "كلام عينيه " في النجاح عبر قوائم بيلبورد العربية، إذ تصدّرت المركز الأول في أكثر من 50 أغنية إستماعًا في العالم، وتأتي بعدها أغنية "قولي متي لسعد لمجرد " بالمركز الثاني.
أما أغنية " سي لا في " للشاب خالد فجاءت بالمركز الثالث، يليها أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور ثم الوتر الحساس لشيرين عبد الوهاب بالمركز الخامس، كما  تواصل شيرين تصدّرها المركز الأول للأسبوع السادس والعشرين بقائمة 100 فنان لهذا الشهر.
 
 
ويتردد أن هناك ترشيح قوي لشيرين عبد الوهاب بإقامة حفل غنائي جديد في مصر ضمن مشروع غنائي ضخم، على أن يكون حفل شيرين في تشرين الاول المقبل. (نواعم)
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