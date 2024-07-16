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المرأة

صورة تُثير غضب فنانة: "جرأة وفجور"

Lebanon 24
16-07-2024 | 09:30
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نفت الممثلة المصرية نرمين الفقي صلتها بحساب موثق على "إكس" يحمل اسمها، بعد جدل واسع طالها عقب نشره صورة لها مستلقية على الشاطئ.

ونشر الحساب "المزيف"، بحسب تصريح نرمين، على منصة "إكس" صورة لها وهي مستلقية على أحد الشواطئ مرفوقة بـ"هاشتاغات" كتب فيها " كلنا معاك يا سيسي" و"إخوان كاذبون"، ما جعل المتابعون ينتقدونها باعتبار أن "الهاشتاغات" لا تتناسب مع مضمون الصورة.
 
وقالت نرمين عبر منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "الحقيقة من الجرأة والفجور إن حد يوثق صفحة على إكس الذي يعتبر من أكبر وأهم المنصات، ويتكلم على لساني، إزاى وصلنا لهذه المرحلة، بالإضافة أني أصلا معنديش حساب على إكس، يا ترى ما هي العقوبة القانونية لهولاء المرضى". (روسيا اليوم)
 
 
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