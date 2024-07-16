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فنون ومشاهير

إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات طفولتها بصورة نادرة

Lebanon 24
16-07-2024 | 23:00
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نشرت الممثلة إيمي سمير غانم صورة نادرة لها استعادت بها ذكريات طفولتها.
ونشرت غانم، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة التُقطت لها وهي في الخامسة من عمرها بجانب صورة حديثة، من دون أن تعلّق عليها، لتتلقى بعدها العديد من التعليقات التي أثنت على جمالها في طفولتها، فيما علّق آخرون بأن ملامحها لم تتغير كثيراً، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها بكثافة.
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وكانت إيمي غانم أعلنت عن عودتها الى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب عن شاشات السينما والتلفزيون، حيث تحضّر في الفترة الحالية لأكثر من عمل فني. (mtv)
إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات طفولتها بصورة نادرة

فنون ومشاهير

المرأة

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