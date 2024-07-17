30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
التهم الموجّهة إليها خطيرة جدّاً... سجن صديقة سابقة لممثل عالميّ 8 سنوات
Lebanon 24
17-07-2024
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة برازيلية بالسجن ثماني سنوات على كات توريس، المؤثرة على "إنستغرام"، بتهمة الاتجار بالبشر والاستعباد.
وبالنسبة لمتابعيها، كانت كات واسمها بالكامل كاتيوسيا توريس سواريس بمثابة قصة نجاح ملهمة للثراء، حيث انتقلت من العيش في الأحياء الفقيرة البرازيلية إلى الثراء، وارتبط اسمها بنجم هوليوود ليوناردو دي كابريو في عام 2013، عندما شوهدت معه في العديد من الحفلات، وأشيع أنهما تواعدا لبضعة أشهر عندما كان عمرها 24 عاما.
Advertisement
وكشفت تحقيقات أجرتها شبكة "بي بي سي" أن المؤثرة البرازيلية، البالغة من العمر 34 عاما، استغلت متابعيها وقدمت لهم وعودا كاذبة بالمال وحياة أفضل وأغرتهم بهدف استغلالهم جنسيا خلال فترة إقامتها بشكل غير قانوني في مدينة أوستن في تكساس، في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن كات أصبحت من الشخصيات المؤثرة الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث روجت لنفسها على أنها "معلمة روحية" لجذب ضحاياها من خلال استخدام الإيمان والمعتقدات الدينية.
وأشار التحقيق إلى أن كات كانت مسؤولة عن نقل العديد من ضحاياها من البرازيل إلى الولايات المتحدة لإخضاعهم لجرائم خطيرة، مثل الاستغلال الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة النفسية.
وعندما اختفت امرأتان برازيليتان تدعيان ديسيري فريتاس، التي كانت تعيش في ألمانيا، وليتيسيا مايا، في عام 2022، أدى ذلك إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث عنهن في كافة أنحاء الولايات المتحدة.
والدليل الوحيد الذي كان لدى مكتب التحقيقات الفدرالي هو أنّ الإمرأتين كانتا تعيشان مع "المؤثرة الروحية"، وكانت احداهما قد تم الاتجار بها وتم احتجازها في ظروف مشابهة للعبودية. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
16:38 | 2024-07-16
16/07/2024 04:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
05:52 | 2024-07-17
17/07/2024 05:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟
05:09 | 2024-07-17
17/07/2024 05:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
07:48 | 2024-07-17
17/07/2024 07:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
Lebanon 24
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
06:30 | 2024-07-17
17/07/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:59 | 2024-07-17
جينيفر لوبيز مع رجل آخر في عيد زواجها من بن أفليك... من هو؟
04:51 | 2024-07-17
ياسمين عبد العزيز تعود للمسرح مع كريم فهمي
02:57 | 2024-07-17
طليق نيللي كريم يشتكي تقييدها لمواهبه
00:27 | 2024-07-17
بخطوة مفاجئة... مدينة ألمانية تستبق قدوم تايلور سويفت
23:00 | 2024-07-16
إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات طفولتها بصورة نادرة
16:10 | 2024-07-16
شائعة حول اختطاف فنانة مصرية شهيرة.. ما حقيقتها؟
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 17:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 17:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 17:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24