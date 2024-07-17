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المرأة

ممثلة مصرية تهدّد منتحل شخصيتها

Lebanon 24
17-07-2024 | 23:00
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في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، خرجت الممثلة المصرية نرمين الفقي عن صمتها للرد على الصورة التي انتشرت لها في الساعات الماضية عبر موقع "X"، وأثارت الجدل، خاصة أنها أُرفقت بتعليق مثير أثار حفيظة الجمهور.
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وأكدت نرمين أنها لا تمتلك حسابات على السوشيال ميديا، باستثناء حسابها على موقع "إنستغرام"، مشيرةً إلى أن ما حصل معها غير طبيعي، ومؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب الذي انتحل شخصيتها.
وكانت نرمين الفقي قد تصدّرت خلال الساعات القليلة الماضية "تريند" موقع "X"، بعد تداول صورة لها عبر حساب يحمل اسمها وموثّق بالعلامة الزرقاء، حيث ظهرت في الصورة وهي مستلقية على شاطئ البحر، وأُرفقت الصورة بتعليق مثير حصدت من خلاله المئات من الإعجابات والتعليقات المختلفة. (لها)
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