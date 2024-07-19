أنغام تشوّق جمهورها لألبومها الجديد

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نشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة شوّقت بها جمهورها لألبومها الجديد، والذي يحمل الرقم 24 في مسيرتها الغنائية وسوف تطرحه خلال الصيف الحالي.وحملت الصورة التي نشرتها أنغام أول بوستر للألبوم، حيث ظهرت فيه بملامح مموهة، وكتبت عليه كلمة "قريباً"، مع التعليق: "أنغام 24 ألبوم".ومن المقرر أن يشهد ألبوم صيف 2024 المزيد من التميّز والاختلاف في أغنيات أنغام، خاصة في تعاونها مع كبار صنّاع الأغنية في الوطن العريي من شعراء وملحّنين وموزعين، أبرزهم: أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي وتامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي. (لها)