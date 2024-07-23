32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مريم اوزرلي تظهر عربياً في "حكاية روح"!
Lebanon 24
23-07-2024
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
شوقت الفنانة التركية مريم أوزرلي، جمهورها العربي بالإعلان عن دبلجة مسلسلها الأخير RU، وعرضه على منصة شاهد العربية، استغلالًا للنجاح الكبير الذي حققه في تركيا والعالم.
وشاركت أوزرلي بوستر العمل مع الإعلان الرسمي الخاص بالمنصة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، حيث من المقرر أن يعرض العمل تحت اسم "حكاية روح"، قريبًا وحصريًا.
Advertisement
ويتناول العمل قصة مثيرة للجدل، حول "ريان"، التي تجسد دورها مريم أوزرلي، وهي سيدة تبلغ من العمر 38 عاما تمتلك مطعمًا اسمه RU، مع زوجها الذي يساعدها على إدارته.
تلتقي "ريان" بـ"أوزار"، الذي يؤدي دوره بوراك بيركاي"، وهو شاب بعمر ال18 يبدأ بالعمل في المطعم، ومع نشوب صراعات عديدة بين ريان وزوجها، تبدأ علاقة حب بين ريان وأوزار، ويواجه الثنائي العديد من الضغوطات والأزمات؛ بسبب هذه العلاقة المثيرة للجدل.
وكان العمل قد عرض على منصة Gain الرقمية، يوم 25 أيار، وحقق الكثير من النجاح بالرغم من الجدل الكبير الذي أثاره بسبب المشاهد الجريئة التي جمعت مريم بالفنان الذي يصغرها بسنوات.
وفي وقت سابق خضعت مريم وزميلها بالعمل بوراك، لجلسة تصوير جريئة لصالح إحدى المجلات، وظهر الثنائي بالعديد من الوضعيات الجريئة جدًا التي عبرت عن طابع المسلسل.
وتحظى مريم أوزرلي بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث اشتهرت بشخصية "السلطانة هويام" في مسلسل "حريم السلطان". (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
13:20 | 2024-07-22
22/07/2024 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟
Lebanon 24
ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟
15:00 | 2024-07-22
22/07/2024 03:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
00:31 | 2024-07-23
23/07/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
09:03 | 2024-07-22
22/07/2024 09:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافي أجنبي يدخلُ جنوب لبنان.. هذا ما اكتشفه في "ميدان المعركة"!
Lebanon 24
صحافي أجنبي يدخلُ جنوب لبنان.. هذا ما اكتشفه في "ميدان المعركة"!
11:00 | 2024-07-22
22/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:17 | 2024-07-23
حفل عيد ميلاد جينيفر لوبيز الـ 55 مستوحى من "بريدجيرتون"
01:04 | 2024-07-23
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
23:00 | 2024-07-22
أمينة خليل تكشف أسباب هلعها من هذا الدور
15:00 | 2024-07-22
نرمين الفقي تكشف سرّاً عن هذا المسلسل
12:00 | 2024-07-22
للمرة الأولى جويل ماردينيان تكشف معلومات عن ابنها المُتبنى (فيديو)
09:38 | 2024-07-22
"حتى وانت متأثرة مبين تمثيل".. نسرين طافش تنهار من البكاء بسبب شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
23/07/2024 14:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
23/07/2024 14:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
23/07/2024 14:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24