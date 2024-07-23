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المرأة

مريم اوزرلي تظهر عربياً في "حكاية روح"!

Lebanon 24
23-07-2024 | 04:39
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شوقت الفنانة التركية مريم أوزرلي، جمهورها العربي بالإعلان عن دبلجة مسلسلها الأخير RU، وعرضه على منصة شاهد العربية، استغلالًا للنجاح الكبير الذي حققه في تركيا والعالم.

 

وشاركت أوزرلي بوستر العمل مع الإعلان الرسمي الخاص بالمنصة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، حيث من المقرر أن يعرض العمل تحت اسم "حكاية روح"، قريبًا وحصريًا.
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ويتناول العمل قصة مثيرة للجدل، حول "ريان"، التي تجسد دورها مريم أوزرلي، وهي سيدة تبلغ من العمر 38 عاما تمتلك مطعمًا اسمه RU، مع زوجها الذي يساعدها على إدارته.


تلتقي "ريان" بـ"أوزار"، الذي يؤدي دوره بوراك بيركاي"، وهو شاب بعمر ال18 يبدأ بالعمل في المطعم، ومع نشوب صراعات عديدة بين ريان وزوجها، تبدأ علاقة حب بين ريان وأوزار، ويواجه الثنائي العديد من الضغوطات والأزمات؛ بسبب هذه العلاقة المثيرة للجدل.

 

وكان العمل قد عرض على منصة Gain الرقمية، يوم 25 أيار، وحقق الكثير من النجاح بالرغم من الجدل الكبير الذي أثاره بسبب المشاهد الجريئة التي جمعت مريم بالفنان الذي يصغرها بسنوات.


وفي وقت سابق خضعت مريم وزميلها بالعمل بوراك، لجلسة تصوير جريئة لصالح إحدى المجلات، وظهر الثنائي بالعديد من الوضعيات الجريئة جدًا التي عبرت عن طابع المسلسل.

 

وتحظى مريم أوزرلي بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث اشتهرت  بشخصية "السلطانة هويام" في مسلسل "حريم السلطان". (فوشيا)

 

 
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