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منوعات

لحظات مروّعة.. لاعبة سيرك خسرت حياتها خلال عرضٍ في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
24-07-2024 | 09:18
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تعرّضت لاعبة سيرك إلى سقوط مروّع من ارتفاع شاهق، أثناء أدائها حركات بهلوانية واستعراضية خلال عرض في مهرجان ليالي الصيف في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، مقطع فيديو وثقته كاميرات الحاضرين، ظهرت فيه اللاعبة وهي تؤدي فقرة استعراضية بتشجيع من الجمهور، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ من ارتفاع أكثر من 5 أمتار.
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وأظهرت اللقطات كيف هوت اللاعبة على ظهرها بعدما فقدت توازنها وأفلتت يدها من الطوق الذي كانت تمسك به، لتطير في الهواء وتصطدم بالأرض بطريقة محرجة، وسط صيحات الذعر من المتفرجين. (العربية)
 
 
 

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