Advertisement

المرأة

هايلي بيبر: جعلوني أشعر بالسوء تجاه علاقتي بجاستن

Lebanon 24
25-07-2024 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1226308-638574906904729561.jpg
Doc-P-1226308-638574906904729561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر بكل شفافية وصراحة عن الانتقادات التي طالت علاقتها بزوجها النجم الكندي جاستن بيبر، وطبيعة علاقتها بعائلتها.
 

وقالت هايلي، خلال مقابلة أجرتها مع مجلة W، إنها ليست مقربة من عائلتها في الفترة الحالية، حيث تسعى للاستقلالية، وهو ما تشعر به في الواقع.
Advertisement


وعلقت: أنا حاليًا شخص مستقل، وأعمل على بناء عائلتي الصغيرة.
 

وعن طفولتها، كشفت هايلي في حوارها إنها عاشت "طفولة طبيعية إلى حد ما"، وتابعت أنها تنتمي إلى العائلة التي جاءت منها، وأنها في كل مرة تعود فيها إلى مرحلة الطفولة، والذكريات، تجد أنها تمتلك الكثير من اللحظات السعيدة والجميلة.
 

وتطرقت هايلي للحديث عن التعليقات المسيئة التي تواجهها منذ ارتباطها بالنجم الكندي، لا سيما مع رفض الجمهور لهذه العلاقة بسبب سيلينا غوميز، الحبيبة السابقة لجاستن.
 

وقالت هايلي بهذا الخصوص: جعلوني أشعر بالسوء تجاه علاقتي بجاستن منذ اليوم الأول، واجهت العديد من التعليقات مثل: "أوه، إنهما ينهاران"، "إنهما يكرهان بعضهما البعض"، "جاستن ليس سعيدًا"، "سوف ينفصلان".


وعلقت قائلة: يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون تصديق أننا سعداء.


واستطردت هايلي، التي تزوجت بجاستن في عام 2018، أنها توقعت أن تتأقلم مع التعليقات المسيئة مع مرور الوقت، لكنها اكتشفت أن المشاعر تبقى كما هي.



يذكر أن بيبر كان قد أعلن عبر حسابه في "إنستغرام" عن حمل زوجته هايلي بطفلهما الأول، من خلال مشاركة صور تظهر بطنها المنتفخ. (فوشيا)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:23 | 2024-07-25
01:35 | 2024-07-25
23:00 | 2024-07-24
15:06 | 2024-07-24
12:00 | 2024-07-24
09:18 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24