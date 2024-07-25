هايلي بيبر: جعلوني أشعر بالسوء تجاه علاقتي بجاستن

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تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر بكل شفافية وصراحة عن الانتقادات التي طالت علاقتها بزوجها النجم الكندي جاستن بيبر، وطبيعة علاقتها بعائلتها.وقالت هايلي، خلال مقابلة أجرتها مع مجلة W، إنها ليست مقربة من عائلتها في الفترة الحالية، حيث تسعى للاستقلالية، وهو ما تشعر به في الواقع.وعلقت: أنا حاليًا شخص مستقل، وأعمل على بناء عائلتي الصغيرة.وعن طفولتها، كشفت هايلي في حوارها إنها عاشت "طفولة طبيعية إلى حد ما"، وتابعت أنها تنتمي إلى العائلة التي جاءت منها، وأنها في كل مرة تعود فيها إلى مرحلة الطفولة، والذكريات، تجد أنها تمتلك الكثير من اللحظات السعيدة والجميلة.وتطرقت هايلي للحديث عن التعليقات المسيئة التي تواجهها منذ ارتباطها بالنجم الكندي، لا سيما مع رفض الجمهور لهذه العلاقة بسبب سيلينا غوميز، الحبيبة السابقة لجاستن.وقالت هايلي بهذا الخصوص: جعلوني أشعر بالسوء تجاه علاقتي بجاستن منذ اليوم الأول، واجهت العديد من التعليقات مثل: "أوه، إنهما ينهاران"، "إنهما يكرهان بعضهما البعض"، "جاستن ليس سعيدًا"، "سوف ينفصلان".وعلقت قائلة: يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون تصديق أننا سعداء.واستطردت هايلي، التي تزوجت بجاستن في عام 2018، أنها توقعت أن تتأقلم مع التعليقات المسيئة مع مرور الوقت، لكنها اكتشفت أن المشاعر تبقى كما هي.يذكر أن بيبر كان قد أعلن عبر حسابه في "إنستغرام" عن حمل زوجته هايلي بطفلهما الأول، من خلال مشاركة صور تظهر بطنها المنتفخ. (فوشيا)