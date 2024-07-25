بالفيديو: يسرا تكشف حقيقة رفض صالح سليم زواجها من نجله

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وعبّرت يسرا عن محبّتها الكبيرة ليوسف شاهين، في أول لقاء بينهما، إذ قالت: "أنا مكنتش شوفت يوسف شاهين، بس أعرفه، وأول ما شوفته قولتله أنا بحبك، وهو قال قبل كدا عليّ إنه خدني أمثّل معاه وأنا نجمة أنا معملتهاش نجمة".



وعمّا تردد بشأن رفض الكابتن صالح سليم، رئيس نادي الأهلي السابق، زواجها من نجله خالد، أكدت يسرا أن كل ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، حيث قالت: "الكلام ده مش صحيح، صالح هو اللي مربيني، وهو وخالي كانوا شلة واحدة، وكل اللي اتقال عن الموضوع ده غير صحيح، كل اللي قاله صالح لخالد وقتها إن الست دي نجمة، هتستحملها هتتجوزها، مش هتستحملها متتجوزهاش". حلّت النجمة يسرا ضيفةً على برنامج "بيت السعد"، الذي يقدّمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد على شاشة قناة MBC، حيث تحدّثت عن تفاصيل لقائها الأول بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وكشفت حقيقة رفض المايسترو صالح سليم زواجها من نجله الأكبر خالد، وسرّ عدم إعلان زواجهما إلا بعد وفاة حميها، إضافة إلى عدد زيجاتها وطبيعة علاقتها بوالدها.وعبّرت يسرا عن محبّتها الكبيرة ليوسف شاهين، في أول لقاء بينهما، إذ قالت: "أنا مكنتش شوفت يوسف شاهين، بس أعرفه، وأول ما شوفته قولتله أنا بحبك، وهو قال قبل كدا عليّ إنه خدني أمثّل معاه وأنا نجمة أنا معملتهاش نجمة".وعمّا تردد بشأن رفض الكابتن صالح سليم، رئيس نادي الأهلي السابق، زواجها من نجله خالد، أكدت يسرا أن كل ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، حيث قالت: "الكلام ده مش صحيح، صالح هو اللي مربيني، وهو وخالي كانوا شلة واحدة، وكل اللي اتقال عن الموضوع ده غير صحيح، كل اللي قاله صالح لخالد وقتها إن الست دي نجمة، هتستحملها هتتجوزها، مش هتستحملها متتجوزهاش".







وعن سر عدم إعلان زواجهما في البداية، أوضحت يسرا: "لم نعلن زواجنا وقتها بسبب مرض صالح سليم، ولما سافر يتعالج بره مصر، ورجع قالنا يا ولاد أعلن زواجكم قولناله لا ملهاش لازمة دلوقتي".



وكشفت يسرا عدد زيجاتها، إذ قالت: "أنا تزوجت مرتين، المرة الأولى لم أوفّق فيها، والمرة الثانية كانت من خالد سليم".



وعن طفولتها، قالت يسرا إن أول لقاء بينها وبين والدها كان في عمر الـخمس سنوات، موضحةً: "بابا كان مطلّق ماما من قبل ما إتولد، وأول مرة شوفته فيها كان عندي خمس سنين ومشوفتوش قبل كدا، وعشت معاه من سن 14 حتى 21 سنة، وخدني غصب عني".



كما تحدثت يسرا على سر تلقيبها بالنجمة "المعلّبة"، مؤكدةً أن السبب هو عدم طرح 25 فيلماً لها بعد تصويرها، قائلةً: "أنا قعدت أربع سنين مينزليش ولا فيلم، وعملت خلالها 25 فيلم وكلهم منزلوش، عشان كدا سمّوني النجمة المعلبة"، ليردّ عليها الفنان عمرو سعد، قائلًا: "أنا حصل معايا الأسوأ، أنا عملت أفلام وأنا مش فيها".



وعن اسمها الحقيقي، قالت يسرا: "ده اسمي الحقيقي اللي في شهادة الميلاد، واسم الدلع سيفين، ومعرفتش اسمي الحقيقي غير وأنا عندي 19 سنة، وسيفين اسم تركي ودا معناه الوردة التي لا تذبل".



وعبّر أحمد سعد عن سعادته الغامرة بلقاء الفنانة يسرا ضمن حلقات برنامج "بيت السعد"، إذ لقّبها بـ"زعيمة الفن"، موضحاً: "أي فنان بيقعد 20 سنة، بس "الزعيم" عادل إمام كسر القاعدة، وأنتي كمان كسرتي القاعدة، عشان كدا قررنا نسمّيكي "الزعيمة"... زعيمة الفن يسرا". (لها)