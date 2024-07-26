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المرأة

بالفيديو: لطيفة التونسية تلتقي إنديلا في تونس وتغنيان "Dernière Danse"

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:05
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لقاء في تونس جمع كل من لطيفة وإنديلا، وعلى ما يبدو انه حصل صدفة داخل إحدى الفنادق.

وفي التفاصيل، شاركت لطيفة فيديو عبر تيك توك مع إنديلا عبرت في بدايته عن سعادتها بلقائها بها، وبأنها تحبها جدا وتحب صوتها. وقالت لطيفة باللغة الفرنسية ما معناه: "كان من دواعي سروري لقائها وأنا أحبها جدا"، مضيفة: "وحدة فنانة بالمغربية ويلي أنا أموت في صوتها"، أنظروا إنها هنا".


وظهرت إنديلا بالفيديو وهي تغني أغنيتها الشهيرة  Dernière Danse بداية برفقة لطيفة، وبعدها تركتها لطيفة تكمل الغناء بمفردها. وأثنت لطيفة على صوتها وبأنه يجب أن تسمع صوتها للعالم العربي باللغة العربية، كونها تملك صوتا رائعا، متمنية لها التوفيق في ختام لقائهما السريع، حيث كانت إنديلا برفقة ابنتها وزوجها.

يذكر أن لطيفة تستعد لحفلها في تونس يوم 29 تموز، حيث شاركت بوستر الحفل عبر حسابها في إكس، وكتبت "أهلي وحبايبي وصحابي وبلادي الغالية تونس كلها، لقائي معاكم ان شاء الله يوم 29 في صفاقس.. إن شاء الله تتعدى سهرية كالعادة مع أهل صفاقس أهل الفن". (ET بالعربي)
 
@latifa It was great to meet you @Indila ❤️ here in #tunisia ♬ original sound - @latifa
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