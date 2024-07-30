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المرأة
هايلي بيبر تتفاعل مع شائعات طلاقها من جاستن بيبر
Lebanon 24
30-07-2024
|
01:59
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من الواضح أن إهتمام هايلي بيبر المستمر بزواجها من جاستن بيبر ليس بالأمر السهل، خصوصا عندما تنتشر على السوشيال ميديا تكهنات تتعلق بانفصالها عنه، ورغم العمل في أوقات كثيرة على تجاهل هذه الشائعات، غير أنه في بعض الأحيان يضطر الشخص للخروج عن صمته وتوضيح حقيقة الأمر.
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وفي التفاصيل، تناولت هايلي الشائعات التي تحدثت عن الثنائي بأنهم "يكرهون بعضهم البعض" قائلة في مقابلة لمجلة W Magazine نشرت في 23 تموز 2024 ما معناه: "لقد جعلني الناس أشعر بالسوء حيال علاقتي بجاستن منذ اليوم الأول"، مضيفة ما معناه: "إنهم ينهارون.. إنهم يكرهون بعضهم البعض".
وتابعت هايلي التي تزوجت من جاستن في أيلول من العام 2018: "كنت أحاول أن أتصرف وكأن الأمر يؤلمني بشكل أقل وأقل"، "لقد حاولت أن أعتقد أنه يمكنني الإعتياد على ذلك في مرحلة معينة، لكنني أدركت أنه في الواقع يضر في حال لم أتصرف على طبيعتي".
ورغبة الزوجين في الخصوصية هي أحد الأسباب التي دفعتهما إلى إبقاء حمل هايلي بعيدا عن دائرة الضوء خلال الأشهر الـ 6 الأولى.
وأشارت هايلي التي شاركت أخبار حملها علنا في مايو للمجلة، إلى أنه "ربما كان بإمكاني إخفاء حملي حتى النهاية، لكنني لم أستمتع بضغوط عدم القدرة على الاستمتاع بحملي ظاهريا".
وأضافت: "شعرت وكأنني أخفي هذا السر الكبير، ولم أشعر أنني بحالة جيدة، أردت الحرية في الخروج وبأن أعيش حياتي".
وكانت تفعل هايلي ذلك بالضبط، حيث تشارك تحديثات الحمل مع معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي بينما تستمتع أيضا بلحظات خاصة مع جاستن. (ET بالعربي)
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