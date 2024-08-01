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المرأة

بعد حادث على الدراجة... أنجلينا جولي إلى جانب إبنها في المستشفى

Lebanon 24
01-08-2024 | 01:12
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بعد انتشار أخبار تعرضه لحادث خطير على دراجته الكهربائية، ذكرت تقارير أن أنجلينا جولي تقف إلى جانب إبنها "باكس" في المستشفى.
وتعرض باكس، الإبن المشترك للثنائي المنفصل إنجلينا جولي وبراد بيت، لحادث قوي يوم أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته مجلة "People".
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تم إدخال باكس، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى المستشفى بعد اصطدامه بدراجته الكهربائية خلال زحمة السيارات في لوس أنجلوس.
ونُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس، حيث أفاد مصدر أن حالته مستقرة.
كما ذكرت مصادر لـ TMZ أن باكس كان يقود سيارته في شارع لوس فيليز في حوالي الساعة الخامسة مساءً بدراجته الكهربائية، عندما اصطدم بمؤخرة السيارة التي كانت متوقفة عند الإشارة الحمراء، ولم يكن يرتدي خوذته وقت وقوع الحادث.
وبحسب ما ورد، خرج السائق الآخر من السيارة للإطمئنان على الشاب قبل وصول خدمات الطوارئ،  حيث تم نقله إلى مستشفى قريب بعد أن اشتكى من إصابة في رأسه مع ألم في الورك بسبب الاصطدام.
كما نُقل أن الأطباء كانوا يخشون في البداية حدوث نزيف طفيف في المخ، على الرغم من أن المدى الكامل لإصاباته غير واضح حتى الساعة.

يُذكر ان باكس هو أحد الأطفال الستة لثنائي هوليوود براد بيت وأنجلينا جولي.فهم أيضًا والدا مادوكس، 22 عامًا، زهرة، 19 عامًا، شيلوه، 18 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان، 16 عامًا. (Et بالعربي)
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