لتجنب ومقاومة تساقط الشعر.. إليك الطريقة

من منا لا تعاني أو على الأقل لم تعان في فترة ما من زيادة في معدلات تساقط شعرها؟ الكثيرات من النساء واجهن هذه المشكلة، في حين أن الشعر الصحي الممتلئ هو تاج جمال كل امرأة.

Advertisement

ومع أن تساقط الشعر أمر طبيعي مع تجدد خلايا وبصيلات الشعر، إلا أن زيادة معدلات التساقط مشكلة كبيرة.



وفي ما يلي، إليك دليلك الشامل لتتجنبي مسببات زيادة معدلات تساقط الشعر:

استشارة طبيب متخصص

هي أولى خطواتك لشعر صحي وقوي، لتتعرفي على سبب زيادة معدلات تساقط الشعر، سواء كان مسببًا جينيًا مثل الصلع الوراثي الذي يظهر على صورة فراغات في الشعر وخفة كثافة الشعر لدرجة واضحة، أو لو كان خللًا هرمونيًا بعد فترة حمل وولادة، أو بسبب تغير نشاط الغدة الدرقية، أو ربما بسبب عقاقير طبية تحتاجينها لعلاج حالة طبية معينة تؤثر على معدلات تساقط شعرك. –

وهناك عدد لا يستهان به من الأسباب الفزيولوجية والطبية التي ستعرفينها فقط باستشارة طبيب متخصص فلا تتهاوني في هذه الخطوة كأولويّة.



قللي مسببات التوتر والضغط النفسي

الابتعاد عن مصادر التوتر قدر المسطاع، مع ممارسة رياضات خفيفة مقللة من تأثير التوتر مثل المشي واليوغا والتأمل، لأن زيادة شعور جسمك بتأثير التوتر والضغط النفسي والعصبي يسبب زيادة تساقط الشعر.



نقص العناصر الغذائية الصحيحة

قد يساعدك طبيبك أيضًا في مراجعة نظامك الغذائي للتأكد من حصول جسمك على العناصر المغذية والصحية من معادن وألياف وڤيتامينات بالمعايير المطلوبة لتحسين صحتك العامة وهذا بدوره سينعكس على صحة شعرك وبشرتك.



نقص الوزن الحاد

لو مررت بتجربة نقص وزن حاد وسريع، بسبب إجراء طبي أو بسبب مضاعفات صحيّة، أو نتيجة لاتباع حمية تقليل وزن غير مناسبة لك أو غير صحية، سيتسبب ذلك في ارتفاع معدل تساقط الشعر، فانتبهي لحميتك الغذائية ولا تتبعي أي نصائح عامة، وإنما تابعي مع متخصص.

الحمل والولادة

من أبرز مسببات زيادة معدلات تساقط الشعر وذلك ننتيجة للتغيرات الهرمونية الكبيرة التي يمر بها الجسم خلال هذه الفترة، والتي تؤثر بشكل كبير على شعرك، خاصة لو كانت صحتك العامة ضعيفة أو بها مشاكل قبل أو أثناء الحمل؛ فسرعان ما ستظهر آثار ذلك الضعف على شعرك كأولى المؤشرات.



انتبهي لصحتك بالمتابعة المستمرة مع المختصين ومتابعة تغذيتك الصحية، لكي تحافظي على صحتك وجمالك معًا وتظلّي في أبهى صورك. (نواعم)