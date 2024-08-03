بعد طرح ألبومها الجديد... أنغام تحيي أول حفل لها في جدة

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تستعد الفنانة المصرية أنغام لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو أول حفل تحييه بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية "تيجي نسيب".وقد روَّج الحساب الرسمي لـ"بنش مارك" عبر إنستغرام لهذا الحفل، وقام بنشر الملصق الدعائي لحفل أنغام في جدة، وكتب تعليقاً قال فيه: "ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم تيجي نسيب مع صوت مصر أنغام وجمهورها في جدة".ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم الجمعة 13 سبتمبر المقبل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل يوم 9 أغسطس الجاري، الساعة 9 مساء.يأتي الألبوم الغنائي الجديد لأنغام بمثابة عودة من جديد لإصدار الألبومات الغنائية الكاملة، بعد غياب 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوم غنائي لها عام 2020، والذي جاء بعنوان: "فرح"، والذي ضم مجموعة من الأغاني باللهجة الخليجية، وضم 15 أغنية واكتفت خلال فترة أربع سنوات ماضية بطرح عدد من الأغاني المنفردة.وخلال الفترة الماضية، كانت أنغام قد كشفت أن ألبومها الغنائي الجديد ستقوم بإنتاجه شركة "صوت مصر"، وجاء ذلك واضحاً من خلال الصورة التي نشرتها عبْر "إنستغرام" للترويج للألبوم الجديد.