صفعها على وجهها بالقلم... غادة عبد الرازق تعرضت لموقف محرج

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2"، كشف الفنان كمال أبو رية سرّاً عن الفنانة غادة عبد الرازق خلال عملهما معاً في مسلسل "سوق العصر"، الذي عُرض عام 2001.

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وقال أبو رية إن المسلسل من أجمل الأعمال التي قدّمها، فهو من المسلسلات التي أُجريت عنها دراسات نقدية كثيرة في مصر أو خارجها مثل المغرب ودول الخليج.





وأضاف: "المسلسل كان في غاية الأهمية والعمق لدرجة أنه لفت أنظار النقاد، وقدّمت خلاله شخصية فيها انفعالات كثيرة، والمشاهد التي جمعتني مع أحمد عبد العزيز كانت ممتعة للغاية، والمسلسل لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه ولا يزال".

وأشار كمال أبو رية إلى أنه صفع الفنانة غادة عبد الرازق على وجهها في أحد المشاهد، قائلاً: "القلم كان جامد أوي أوي والتصوير توقف لمدة يومين، واعتذرت لغادة عبدالرازق وقلت لها لم أكن أقصد والقلم ده المفروض ميكونش حقيقي، بس أنا استشعرت الموقف واندمجت فيه والقلم ده كان مشهور أوي في المسلسل".



واختتم الفنان كمال أبو رية حديثه بأن الوسط الفني يعاني أزمة في كتابة في السيناريوهات، والكتّاب قديماً كانوا يكتبون أعمالًا فنية عن مجتمعهم، وهناك مخرجون متميزون ولديهم بصمة. (لها)