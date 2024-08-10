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المرأة

ماسك شد البشرة المترهلة

Lebanon 24
10-08-2024 | 15:46
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ينصح خبراء الجمال السيدات بتطبيق قناع الخميرة وماء الورد، باعتبار أنه من أفضل الأقنعة التي تساعد في عملية شدّ البشرة وتفتيح لونها، وهو بديل فعّال لحقن البوتوكس والفيلر.
ويؤكد الخراء أن قناع الخميرة وماء الورد يمتلك العديد من المميزات الجمالية، إذ يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء والشوائب ويجعل البشرة مشدودة وناعمة كما لو أنها خضعت للعناية بالتقنيات الحديثة لشدّ البشرة والتخلص من التجاعيد.
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ويُحضّر هذا القناع بمكوّنات بسيطة موجودة في كل منزل، وهي: الخميرة، الماء الفاتر، وماء الورد.
(لها)
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