شكران مرتجى عاتبة على منى واصف: "تَمَنّيت أن تذكر اسمي"

العديد من الأسرار الجديدة عن حياتها الشخصية والفنية كشفتها النجمة السورية شكران مرتجى مؤخراً عبر لقائها مع برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد، مع الإعلامي محمد قيس، كان أبرزها أنّها تَعيش قِصّة حُبّ مع رجل من خارج الوسط الفني لن تُكَلّل بالزواج، مبدية سعادتها بحالة الحب التي منحتها السلام والسعادة.

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فيما كشفت شكران أن الفن وشهرتها يمنعانها من الاستمتاع بالحياة الأسرية وبتفاصيلها، محمّلة الفن مسؤولية عدم تمكنها من الزواج والإنجاب، مشيرة إلى أّنها لم تَخرج بأصدقاء حقيقيين من الوسط الفني، مؤكدة استبعادها من أدوار كثيرة، بذريعة مبالغتها في الأداء وردات الفعل.





وأشارت مرتجى إلى أنّها عاشت الكثير من قصص الحب من طرف واحد، وتندم على تقديمها التنازلات المبالغ فيها لبعض الأشخاص في سبيل الحب، مؤكدة أنها لا تعيش حياة مرفهة كما يعتقد البعض، حيث لا تمانع بشراء الملابس المقلدة.



وعما يظنه البعض بأنها تعيش حياة مرفهة، نفت شكران هذا الأمر، حيث قالت إنها تعيش حياة بسيطة غير مرفهة، حيث باعت سيارتها بسبب عدم قُدرَتها على شراء الوقود، مستبدلة إياها بسيارة اقتصادية أكثر.





أمّا في الشأن الفني، فتحدثت شكران عن تعرضها للظلم الكبير داخل الوسط الفني، وخسارتها بسببه للكثير من الأمور المهمة كالأمومة والأصدقاء، قائلة إنّ الفن لم يُنصِف أُنوثتها ويُقَدّم لها الأدوار التي تبرز جمالها، كما أنّه لم ينصف موهبتها ويقدم لها أدوار البطولة المطلقة.

وأضافت أنّها هي مَن جَعَلت جميع أدوارها تَحيى في أذهان الجمهور، بمن فيها "أمل" في "جميل وهناء"، و"غادة" في "عيلة سبع نجوم"، وطرفة "في دنيا أسعد سعيد".

وحول ما تركه الفن من أثر في شخصيتها ونفسيتها، قالت شكران مرتجى إنّ الحزن والمعاناة في الوسط الفني، سببا لها آلاماً جَسَدِيّة، مؤكدة أنها أُصبيت بانفجار المرارة، والحساسية الجلدية، ومرض العصب السابع.

كما تحدثت شكران عن خسارات كبرى لحقت بها بسبب العمل الفني، حيث قالت: «لم ينصفني الفن كأنثى، حيث لم أحظَ بالأدوار التي تبرز جمال المرأة، ولم ينصف موهبتي عندما حرمني من أدوار البطولة المطلقة».





وأعربت النجمة شكران مرتجى عن عتبها على الفنانة منى واصف، لأنّها لم تَذكر اسمها إلى جَانِب سلافة معماري وأمل عرفة، عندما سُئِلَت عن الفنانات اللواتي يمكن أن يكملن مسيرتها الفنية، أو يؤدين شخصيتها في مسلسل يتناول تجربتها الفنية. وأكدت: "تَمَنّيت من (سنديانة الدراما)، منى واصف أن تذكر اسمي، ليس لأنّ الفنانات اللواتي ذكرتهن لا يستحققن، بل لأنّي أعتبر رأيها شهادة (غرين كارت) جديدة أحصل عليها من قامة كبيرة".

جدير بالذكر أن شكران مرتجى من ضمن أبطال مسلسل لعبة حب، الذي ينتظر أن يصل إلى أمتاره الأخيرة خلال أيام، حيث يصل على مشارف الـ90 حلقة، مع نجومه نور علي ومعتصم النهار وساشا دحدوح وأيمن عبد السلام وجو طراد وآخرين. (نواعم)