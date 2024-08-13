عن زيادة وزنها وأدوار الإغراء.. ماذا قالت نهى عابدين؟

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قالت الفنانة المصرية نهى عابدين إنها لا تهتم لزيادة وزنها، لأنها متصالحة مع ذاتها.وقالت نهى عابدين في اطلالة صحفية: "عندما قلت إن الفنان يحيى الفخراني نصحني ان أخسّ لأن ليس لدي مشكلة في الموضوع وهو محق في قوله لأن الممثلة عليها ان تحافظ على جسمها ووزنها".وأضافت: "أنا بتخن وبخس، ووزني حالياً زائد وليس لدي مشكلة بالامر ومتصالحة مع نفسي".وتابعت: "قد اشعر بالانزعاج ان قال لي أحد أحبه انني تخنت، لكن ان قال لي ذلك احد لا اعرفه فعادي".هذا وكشفت نهى عابدين عن رأيها في تقديم أدوار الإغراء، قائلة: "ما هي أدوار الإغراء أنا لا احب التصنيف، اسمها أنواع تمثيل، أنا ممثلة وانسانة وهناك أدوار ققد لا أتمكن من القيام بها".أما عن الأدوار الفنية التي ترفضها، فقالت نهى عابدين: "الدور الذي أعترض على أدائه هو عندما أكرر نفسي أو ان عندما لا يضيف الدور شيئاً لي فنياً".