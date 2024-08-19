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المرأة

بعد دعمها لها... شيرين عبد الوهاب ترد على هيفاء وهبي: "أكتر واحدة كانت بتكلّمني"

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:20
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نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة هنأت فيها النجمة شيرين عبد الوهاب بالعودة الى الغناء، مؤكدةً دعمها لها على طرح أغانيها الثلاث الجديدة، وهي: "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، و"بتمنى أنساك".
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وقالت هيفاء في رسالتها: "ألف مبروك حبيبي اللي نور مكانه الصح والفراغ اللي محدّش يعرف يملاه"، مضيفةً: "ألف مبروك حبيبتي شيرين".


من ناحيتها، ردّت شيرين عبد الوهاب على رسالة هيفاء وهبي، معبّرةً عن امتنانها لدعمها لها في أزمتها الأخيرة، مؤكدةً أن هيفاء وقفت بجانبها وساندتها في مواقف عدة، وهو ما لم يفعله أقرب الناس إليها.
 
وقالت شيرين في منشور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام": "هيفاء وهبي أكتر واحدة كانت بتكلّمني في أزمتي الأخيرة، وكانت بتقولي تعالي اقعدي معايا".
وأضافت: "‏أنا ردّيت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ماعملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن، كانت بتكلّمني يومياً عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرّجني ومودي يبقى حلو وتدخّلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسّسوني".
واختتمت شيرين عبد الوهاب منشورها بالقول: "هيفاء أثبتت أن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللي شفتها فى الوسط الفني هيفاء بموقفها ده اشترتني طول عمري، وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده... الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيّط وجت اطّمنت عليا وحسّستنى إني ليا أخت فعلً.ا.. شكراً يا هيفا يا حبيبتي، ويا ريت يا ريت في مصر لو في مشاكل أنا بناشد أي حد إن الست دي طيبة جداً جداً، ومتستاهلش إلا كل خير". (لها)
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