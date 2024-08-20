كل ما تريدين معرفته عن المكياج النيود

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على الرغم من أن محدد العيون بلون النيود مصمم لرسم خط الرموش، إلا أن له استخدامات تجميلية عديدة، يمكنكِ التعرف عليها من خلال السطور القادمة.1- استخدميه على خط الرموش السفلي لجعل العيون تبدو أكبرضعي محدد العيون بلون النيود مثل أي محدد عيون، على طول خط الرموش السفلي. ثم استخدمي فرشاة الدمج لخلق تأثير دخاني من ظلال العيون ذات اللون البني الفاتح تحته. بهذه الحيلة تحصلين على مظهر عيون أكبر.2- مرريه على خط الرموش لتفتيح مظهر عيونكطبقي محدد العيون بلون النيود على خط الرموش، لتفتيح مظهر عيونك.3- استخدميه على الزوايا الداخلية لتبدو أكثر يقظة واتساعاًإذا شعرت أن عينيك لا تزال بحاجة إلى تفتيح، فتجنبي تطبيق خط الرموش واختاري الزوايا الداخلية لتطبيق محدد العين بلون النيود. سيخلق هذا مظهراً أكثر إشراقاً واتساعاً للعينين.4- استخدميه كحدود لتهذيب الحاجبيناستخدمي محدد العيون بلون النيود لتحديد شكل الحواجب المثالي لكِ، ثم قومي بإزالة الشعر أعلى وأسفل خط التحديد، بهذه الطريقة تحصلين على حواجب مثالية دون أي خطأ يفسد شكلهما.5- استخدميه لإخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيديمكن أيضاً استخدام محدد العيون النيود لإخفاء علامات الشيخوخة، عن طريق رسمه فوق خطوط الابتسامة أو أي مناطق أخرى بها تجاعيد أو خطوط دقيقة أو حتى نتوءات.6- إبراز امتلاء الشفتيناستخدمي محدد العيون النيود لتفتيح المظهر العام لشفتيكِ، وتعزيز امتلاء شفتك العليا، وتمويه أي خطوط دقيقة حول الحواف.7- استخدميه للحصول على مظهر حواجب أكثر تحديداً ودقةمرّري قلم تحديد العيون باللون البيج تحت أقواس حاجبيك للحصول على مظهر أكثر تحديداً. بعد وضع بودرة الحواجب أو قلم تحديد العيون، استخدمي محدد العيون باللون النيود لتفتيح وتحديد الجزء السفلي من حاجبيك وأعلى الذيل.8- إخفاء عيوب البشرةطبقي قلم تحديد العيون النيود على الوريد أو البقعة الحمراء أو البثور أو الكدمات قبل وضع كريم الأساس الخاص بك، حيث أنه يعمل كخافي للعيوب الصغيرة بشكل أكثر تركيزاً. (نواعم)