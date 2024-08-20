كاميرات المراقبة ترصد الفاعل.. من سرق منزل منة عرفة؟

تعرض منزل الفنانة المصرية منة عرفة، للسرقة الثلاثاء، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.



وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من منة عرفة، بتعرض منزلها للسرقة، حيث لم تعثر على هاتفها ومتعلقاتها الشخصية وإكسسوارات ومبلغ مالي حوالي 40 ألف جنيه مصري.

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ووجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، حيث طلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستماع إلى أقوال حارس العقار، والتحفظ على كاميرات المراقبة.



وكشفت التحقيقات أن حارس عقار عرفة يقف وراء سرقة شقتها، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة دخول المتهم إلى شقتها وسرقة مبلغ مالي وبعض من متعلقاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً، وتحرر المحضر بالواقعة.