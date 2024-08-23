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المرأة

أنيقة وساحرة.. نور الغندور تستعرض رشاقتها والجمهور يسألها عن السرّ (صور)

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:01
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في أحدث ظهور لها، سحرت نور الغندور المتابعين، حيث تألقت بإطلالة صيفية بفستان ضيق أبرز رشاقة قوامها، اختارت له اللون الأخضر الذي ناسب لون بشرتها.

واعتمدت نور الغندور على وردة كبيرة في تصميم الفستان تتوسط فتحة ساق طويلة، ومكياج برونزي أبرز جمال ملامحها، أما عن تسريحة الشعر، فكان اختيارها تسريحة الشعر المفرود والتي تناسب أغلب إطلالاتها.
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وسألت متابعات الفنانة الشهيرة عن سر رشاقتها في تعليقات منها: "نور ما شاء الله عليك، وعلى جمالك وتحديداً خصرك، كيف وصلتي لها النتيجة بنعرف إنو أنت رفيعة من البداية، لكن نحت الجسم بها الطريقة نظام غذائي، ولا خضعت لعملية نحت الجسم..".

المصدر: ليالينا
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