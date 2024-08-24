30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رحمة رياض.. هل استُبعدت من لجنة تحكيم arab got talent بطلب من نجوى كرم؟
Lebanon 24
24-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قناة ام بي سي رسميًا عن أسماء لجنة تحكيم برنامج المواهب "اراب غوت تالنت" بموسمه الجديد، حيث ستضم اللجنة كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تواجدت في المواسم السابقة جميعها، والفنان السعودي ناصر القصبي الذي شارك بعدد من المواسم، والإعلامي المصري باسم يوسف لأول مرة.
Advertisement
جاء ذلك بعد الكشف سابقًا على ان اللجنة تضم نجوى كرم، باسم يوسف، العميد علي جابر، والفنانة العراقية رحمة رياض.
وبعد الإعلان الرسمي، قالت بعض الصفحات إن سبب استبعاد رحمة رياض، هو طلب من النجمة اللبنانية التي اعتبرت أنها لا تملك الخبرة الكافية للجلوس إلى جانبها في لجنة التحكيم، وهذا ما دفع النجمة اللبنانية للرد على الأخبار، وقالت في مؤتمر صحفي بعد انتهاء حفلها الأخير في سوريا، إنها إما توافق على الاستمرار في اللجنة او ترفض، ولا تتدخل في أي أمور أخرى.
وقالت: "من بداية البرنامج ولليوم بيتم إقتراح إسمي كعضو لجنة، وأنا عليي أرد بالقبول أو الرفض وبس". (البوابة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
Lebanon 24
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
05:27 | 2024-08-24
24/08/2024 05:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ جديد عبر صحيفة.. إسرائيل ستقصف بيروت في هذه الحالة!
Lebanon 24
تهديدٌ جديد عبر صحيفة.. إسرائيل ستقصف بيروت في هذه الحالة!
16:46 | 2024-08-24
24/08/2024 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!
23:53 | 2024-08-24
24/08/2024 11:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن منشأة حزب الله "عماد 4".. هذه القصة الكاملة!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن منشأة حزب الله "عماد 4".. هذه القصة الكاملة!
11:00 | 2024-08-24
24/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. "حزب الله" بدأ ردّه على اغتيال شكر وهذا بيانه الأوّلي
Lebanon 24
عاجل جداً.. "حزب الله" بدأ ردّه على اغتيال شكر وهذا بيانه الأوّلي
23:16 | 2024-08-24
24/08/2024 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:52 | 2024-08-25
جنات: أربّي ابنتيّ على تقاليد المغرب
16:08 | 2024-08-24
ما أسباب اسمرار الشفاه؟
13:42 | 2024-08-24
"كم عملية تجميل صرتي عاملة؟".. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات بسبب شكلها وحركاتها (فيديو)
10:00 | 2024-08-24
أحلام عن خبر إنفصالها: "أنا ومبارك أصدقاء" (صورة)
09:00 | 2024-08-24
محامي شيرين عبدالوهاب يُعلن تنحيه عن قضاياها
08:00 | 2024-08-24
بالصور... عناق وحديث بين نانسي عجرم و"السلطانة هيام"
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
25/08/2024 11:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
25/08/2024 11:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
25/08/2024 11:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24