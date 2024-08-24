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المرأة

رحمة رياض.. هل استُبعدت من لجنة تحكيم arab got talent بطلب من نجوى كرم؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 23:00
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أعلنت قناة ام بي سي رسميًا عن أسماء لجنة تحكيم برنامج المواهب "اراب غوت تالنت" بموسمه الجديد، حيث ستضم اللجنة كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تواجدت في المواسم السابقة جميعها، والفنان السعودي ناصر القصبي الذي شارك بعدد من المواسم، والإعلامي المصري باسم يوسف لأول مرة.
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جاء ذلك بعد الكشف سابقًا على ان اللجنة تضم نجوى كرم، باسم يوسف، العميد علي جابر، والفنانة العراقية رحمة رياض.

وبعد الإعلان الرسمي، قالت بعض الصفحات إن سبب استبعاد رحمة رياض، هو طلب من النجمة اللبنانية التي اعتبرت أنها لا تملك الخبرة الكافية للجلوس إلى جانبها في لجنة التحكيم، وهذا ما دفع النجمة اللبنانية للرد على الأخبار، وقالت في مؤتمر صحفي بعد انتهاء حفلها الأخير في سوريا، إنها إما توافق على الاستمرار في اللجنة او ترفض، ولا تتدخل في أي أمور أخرى.

وقالت: "من بداية البرنامج ولليوم بيتم إقتراح إسمي كعضو لجنة، وأنا عليي أرد بالقبول أو الرفض وبس". (البوابة)
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