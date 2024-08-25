بعد قرطاج... هل تعود أصالة إلى حفلات سوريا؟

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أحيت أصالة نصري حفلها الغنائي في ختام فعاليات مهرجان قرطاج قبل أيام بدورته الثامنة والخمسين، والحفل الذي رفع شعار كامل العدد كان حفل العودة لأصالة نصري بقرطاج بعد غياب 12 عاماً، وهو ما جعل هاشتاغ "أصالة في قرطاج "يتصدر التريند بمنصة إكس خلال الساعات الماضية.وبعد موسم حفلات صيفية ناجحة هل ستحيي أصالة حفلها المقبل بسوريا؟ما زالت أصالة نصري غائبة عن حفلات سوريا الغنائية والتي بدأت بقوة قبل فترة لتضم كثير من نجوم الغناء بالوطن العربي، ورغم أن البعض يردد أن أصالة غير مرحب بها في سوريا إلا أن نقيب الفنانين محسن غازي أكد بتصريحاته مؤخراً أنه لا يمكن لأحد أن يمنع أصالة نصري من زيارة بلدها الحبيبة وشدد على أن النقابة على أتم إستعداد لتنظيم حفل فني ضخم يليق بها في دمشق أو بأي محافظة سورية تختارها.وعلى هامش حفلها بقرطاج، أكدت أصالة نصري أنها لا تعلم مصير أغنيتها "أصحاب الارض " والتي تعرضت للحذف من قبل منصات السوشيال ميديا، وقالت إنها لا تشعر بالغضب تجاه هذا الأمر خاصة أنها قدمت العديد من الأعمال الغنائية التي تساند القضية الفلسطينية منذ بداية مشوارها وستظل تساندها حتى إنتهاء الأزمة. (لها)