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المرأة
منة شلبي إلى الهند.. مفاجآت بانتظار محبيها
Lebanon 24
26-08-2024
|
23:00
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تستعد الفنانة منة شلبي للبدء بتصوير مشاهدها في فيلم "كونداليني" في الهند، حيث تتوجه خلال الفترة المقبلة إلى هناك لتصوير الفيلم بعد انتهاء المخرج محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير في الهند.
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وبمجرد انتهاء محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير في مصر، ستسافر منة وفريق العمل إلى الهند لتصوير مشاهد الفيلم هناك.
ويُعد فيلم "كونداليني" أحد أربعة أفلام تشارك فيها منة شلبي في عام 2024، حيث تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، والذي انتهت من تصويره أخيراً، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية "سميرة" التي تشارك في مقاومة الاحتلال الإنكليزي خلال الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث العمل.
كما انتهت منة شلبي من تصوير فيلم "الهوى سلطان" مع أحمد داوود، كما تشارك في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا". (لها)
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