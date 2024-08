أربع مستحضرات لتستعيدي إشراقة بشرتك بعض التعرض للشمس

Advertisement

تشكّل الشمس جزءاً أساسياً من حياتنا، إذ تغمرنا بأشعتها الدافئة ونورها المتوهج لتبعث الحيوية في أنفسنا. ولا يخفى على أحد أنّنا نعشق التشمّس تحت أشعتها، لكن من المهمّ ألّا ننسى الاعتناء ببشرتنا والاهتمام بها بشكلٍ أكبر بعد التعرّض للشمس لفترة طويلة. من هذا المنطلق، نقدّم لك مجموعة العناية بالمسامات من بنفت كوزمتكس التي تشكّل السرّ لاستعادة صحّة بشرتك بعد يومٍ طويل تحت أشعة الشمس.أهمية الاعتناء بالبشرة بعد التعرض لأشعة الشمسيضفي التشمّس على بشرتنا لمسة سمراء رائعة الجمال، غير أنّه قد يتسبب بفقدان الترطيب وزيادة إفراز الزهم وتوسّع المسامات. تؤدّي الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة إلى تفكيك الكولاجين في البشرة، فتسرّع ظهور علامات التقدّم في السنّ في عمر مبكر كما تخفّف تجانس البشرة، وقد تسبّب في أسوء الحالات بحروق الشمس. لهذا، لا بدّ لك من الاهتمام ببشرتك باستخدام المستحضرات المناسبة لاستعادة توازنها والحدّ من الضرر الذي تعرّضت له مع الحفاظ على شبابها وانتعاشها.مجموعة العناية بالمسامات: سرّ الحصول على بشرة صحيّة ومتوهّجةلطالما ابتكرت علامة بنفت كوزمتكس مستحضرات ثورية وفعّالة، ويظهر هذا الإبداع بوضوح في مجموعة العناية بالمسامات، إذ تمّ تصميمها خصيصاً لتعالج المسامات، لاسيّما بعد التعرّض لأشعة الشمس. تتضمّن هذه المجموعة مستحضرات كثيرة، بدءاً من المنظّفات العميقة وصولاً إلى المرطّبات الفعّالة، فتعمل معاً على تقليص المسامات وتنعيم البشرة واستعادة انتعاشها، إذ تصبح جاهزةً لتمضية يومٍ آخر تحت أشعة الشمس.النظام الكامل: كيفية استخدام مجموعة العناية بالمساماتالتنظيف: ابدئي نظامك مع المنظّف الرغوي The POREfessional Good Cleanup اللطيف والفعّال أيضاً، إذ يزيل كافّة آثار الجلد الميت ومستحضرات الوقاية من أشعة الشمس والمكياج بدون أن يجرّد البشرة من ترطيبها الطبيعي، وبهذا يشكّل الوسيلة المثالية لتحضير البشرة للعلاجات الأكثر عمقاً.الماسك: طبّقي ماسك The POREfessional Speedy Smooth المقلّص للمسامات على الفور لمرّتَين أو ثلاثة في الأسبوع. نظّفي بشرتك ثمّ أضيفي طبقة رقيقة من الماسك عليها مع تجنّب منطقة العينين، واتركيه لمدّة 5 دقائق فقط ثمّ اغسليه بالماء الفاتر، لتبدو بشرتك أكثر نعومة ونقاءً.الترطيب: اختتمي نظام العناية ببشرتك مع المرطّب الخفيف The POREfessional Smooth Sip، فهو لا يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء ويوفّر ترطيباً يدوم لوقتٍ طويل على البشرة كما يمنع انسداد المسامات، ممّا يجعله رائعاً للحفاظ على طراوة بشرتك ونعومتها، حتّى في الحرّ الشديد.العلاج أثناء النوم: بعد تطبيق الماسك، استخدمي علاج المسامات الليلي The POREfessional Shrink Wrap، ونؤكّد لك أنّك لن تجدي أثراً للمسامات عندما تستيقظين! تمّ تعزيز هذا العلاج الليلي بمزيج متوازن من الأحماض التي تؤدّي وظيفتها أثناء النوم، فتقلّص المسامات وتمنح البشرة مظهراً ناعماً وممتلئاً. كما أنّه يتمتّع بتركيبة جل تكسو البشرة بطبقة مريحة، فتحفظ الأحماض والرطوبة في عمق طبقاتها. طبّقي هذا العلاج ونامي مطمئنّة، وتأكّدي من أنّ بشرتك ستستعيد تجانسها وتألّقها ولونها الفاتح خلال الليل ومع مرور الوقت... وهكذا نكون قد انتهينا.