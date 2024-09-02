Advertisement

المرأة

ستايل مليء بالحياة والألوان الصيفية... شاهدوا كيف بدت نانسي عجرم في أحدث إطلالاتها

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1241700-638608611211331773.jpeg
Doc-P-1241700-638608611211331773.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة صور جديدة لها، كاشفة عن ستايل مليء بالحياة والألوان الصيفية. فمن أين اختارت أحدث إطلالاتها؟


إذا كنت من محبي الفساتين المليئة بالنقوشات والطبعات الملونة ذات الأقمشة الخفيفة، بالطبع سوف يعجبك اللوك الأخير الذي أطلت به نانسي عجرم. 

 

فقد كشفت المغنية عن جلسة تصوير لها، معتمدة على لوك بسيط ويومي يتلاءم مع جميع المناسبات. الستايل Fresh ويمكن القول إنه من أجمل اللوكات التي تبدو فيها نانسي مرتاحة مع نفسها، ونسقته لها خبيرة المظهر سارة كيروز.


في هذا السياق، تقول خبيرة المظهر سارة كيروز في حديث لـ"فوشيا" "لقد حمل اللوك توقيع Dior المعروفة بالنقوشات المليئة بالحياة وتعتبر ترند حالياً".

 
Advertisement
 
 
وأضافت سارة: حضرت ألوان Dior البارزة كالأزرق والبرتقالي الفاتح وتم مزجها بطريقة جذابة. اللوك كان لجلسة تصوير قررت نانسي من خلالها الظهور بستايل مريح، ونفذ مكياجها فادي قطايا.


وأوضحت سارة كيروز أنها بدأت التعاون مع نانسي عجرم قبل ثلاث سنوات، نافية شعورها بالروتين لأن نانسي متجددة وتبحث عن اللوكات العصرية. 

 

وتضيف كيروز "هناك الكثير من اللوكات التي لم ننفذها بعد. نانسي منفتحة على أي تجربة جديدة، ونختار القطع دائماً حسب المناسبة التي تلبيها المغنية سواء كانت حفلة على المسرح أو تصوير فيديو كليب أو جلسة تصوير عادية.

 

يذكر أن نانسي بدأت أخيراً تتعاون للمرة الأولى مع مجموعة من المصممين اللبنانيين من بينهما عباس حراجلي والمصممة لمى جوني. فقد ارتدت من تصميم جوني ثوباً لماعاً في الحفلة التي أحيتها أخيراً في المملكة العربية السعودية.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:18 | 2024-09-02
02:31 | 2024-09-02
23:00 | 2024-09-01
14:28 | 2024-09-01
10:02 | 2024-09-01
04:32 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24