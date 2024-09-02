ستايل مليء بالحياة والألوان الصيفية... شاهدوا كيف بدت نانسي عجرم في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة صور جديدة لها، كاشفة عن ستايل مليء بالحياة والألوان الصيفية. فمن أين اختارت أحدث إطلالاتها؟





إذا كنت من محبي الفساتين المليئة بالنقوشات والطبعات الملونة ذات الأقمشة الخفيفة، بالطبع سوف يعجبك اللوك الأخير الذي أطلت به نانسي عجرم.







فقد كشفت المغنية عن جلسة تصوير لها، معتمدة على لوك بسيط ويومي يتلاءم مع جميع المناسبات. الستايل Fresh ويمكن القول إنه من أجمل اللوكات التي تبدو فيها نانسي مرتاحة مع نفسها، ونسقته لها خبيرة المظهر سارة كيروز.





في هذا السياق، تقول خبيرة المظهر سارة كيروز في حديث لـ"فوشيا" "لقد حمل اللوك توقيع Dior المعروفة بالنقوشات المليئة بالحياة وتعتبر ترند حالياً".





وأضافت سارة: حضرت ألوان Dior البارزة كالأزرق والبرتقالي الفاتح وتم مزجها بطريقة جذابة. اللوك كان لجلسة تصوير قررت نانسي من خلالها الظهور بستايل مريح، ونفذ مكياجها فادي قطايا.





وأوضحت سارة كيروز أنها بدأت التعاون مع نانسي عجرم قبل ثلاث سنوات، نافية شعورها بالروتين لأن نانسي متجددة وتبحث عن اللوكات العصرية.







وتضيف كيروز "هناك الكثير من اللوكات التي لم ننفذها بعد. نانسي منفتحة على أي تجربة جديدة، ونختار القطع دائماً حسب المناسبة التي تلبيها المغنية سواء كانت حفلة على المسرح أو تصوير فيديو كليب أو جلسة تصوير عادية.







يذكر أن نانسي بدأت أخيراً تتعاون للمرة الأولى مع مجموعة من المصممين اللبنانيين من بينهما عباس حراجلي والمصممة لمى جوني. فقد ارتدت من تصميم جوني ثوباً لماعاً في الحفلة التي أحيتها أخيراً في المملكة العربية السعودية.



