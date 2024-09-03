أُصيبت بفيروس خطير... فنانة لبنانيّة تتحدّث عن شفائها: "صار معي أعجوبة"

بعدما كانت كشفت أنّها أُصيبت بفيروس خطير أبعدها عن عالم الفنّ، أعلنت الفنانة نيللي مقدسي أنّها شُفيت من مرضها بـ"أعجوبة".

وأوضحت أنّ الطبّ لم يُشفيها بل حدثت معها "أعجوبة"، وقالت في هذا السياق: "لو بالطبّ شفيت كان بالمفروض اشفى بالسنة يلي تعالجت فيها".

وتحدّثت مقدسي عن زيارتها إلى كنيسة قرب منزلها، حيث طلبت من الكاهن أنّ يُصلي لها، ولفتت إلى أنّ إيمانها هو الذي شفاها من الفيروس. (رصد لبنان 24)