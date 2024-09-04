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المرأة

نجلاء النعيمي.. أول عربية وخليجية تحمل الشارة الدولية في تحكيم السنوكر

Lebanon 24
04-09-2024 | 15:30
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برز اسم نجلاء النعيمي كأول عربية وخليجية تحصل على الشارة الدولية في تحكيم السنوكر، بعد إدارتها بنجاح لنهائي قاري بارز.
 
هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تُسلط الضوء على تميز المرأة السعودية في مجالات جديدة.
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بعد أن نالت السعودية عنود الأسمري لقب أول حكم سعودية بشارة دولية لكرة القدم للسيدات، ها هي نجلاء النعيمي تسجل اسمها كحكمة دولية في رياضة السنوكر، مما يعكس تطور وتوسع مشاركة المرأة السعودية في مجالات رياضية مختلفة.

بدأت نجلاء النعيمي مسيرتها الرياضية كلاعبة في السنوكر تحت مظلة الاتحاد السعودي، وحققت إنجازات ملحوظة خلال مسيرتها، بما في ذلك نيل الميدالية البرونزية في الأولمبياد السعودي، والمشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة في عامي 2022 و2023.

بتوجيه وتشجيع من رئيس الاتحاد السعودي للسنوكر، ناصر الشمري، انتقلت النعيمي إلى مجال التحكيم، حيث تلقت دورات تدريبية من الاتحاد الآسيوي.
 
بفضل جهودها وإصرارها، حصلت النعيمي على الشارة الدولية في تحكيم السنوكر، مما أتاح لها فرصة تحكيم البطولة الآسيوية للسيدات التي أُقيمت في الرياض، وصولاً إلى تحكيم المباريات النهائية.

كما تولت النعيمي تحكيم منافسات الدوري السعودي للسنوكر للرجال، وهو ما شكل مشاركتها الرسمية الأولى كحكمة عربية وخليجية في بطولة إقليمية ودولية.

تم ترشيح نجلاء النعيمي لتمثيل المملكة العربية السعودية في بطولة "السنوكر ماسترز 2024"، التي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية، حيث ستجمع نخبة من اللاعبين المحترفين.
 
مع هذا الرصيد من المشاركات والخبرة، تسعى النعيمي لتعزيز وجودها في الساحة الدولية وتحقيق المزيد من النجاح في البطولات العالمية.

لمزيد من التفاصيل حول نجاحات السعوديات في مجال التحكيم، تابعوا نجم الحكم السعودية هبة العويضي في المباراة التاريخية بين النصر وإنتر ميامي. (ياسمينا)
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