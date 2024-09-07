تجنبيها.. أخطاء أثناء تمشيط الشعر تؤدي إلى تساقطه!

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يعتبر التمشيط جزءاً أساسياً من روتين العناية بالشعر، ولكن يمكن أن تؤدي بعض الأخطاء الشائعة أثناء تمشيط الشعر إلى تساقطه وزيادة مشاكله، نستعرضها في ما يلي:- تمشيط الشعر وهو مبلل: عند تمشيط الشعر وهو مبلل، يكون الشعر أكثر عرضة للتكسر والتساقط بسبب أن بنية الشعر تكون ضعيفة عندها. يُفضل استخدام مشط ذو أسنان واسعة أو فرشاة خاصة بالشعر المبلل لتقليل الضرر. كما يمكن استخدام منتجات العناية بالشعر التي توفر حماية للشعر قبل التمشيط.- استخدام مشط أو فرشاة غير مناسبة: اختيار نوع المشط أو الفرشاة غير المناسب لنوع شعرك يمكن أن يتسبب في تساقطه. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب استخدام فرشاة ذات شعيرات قاسية في تجريح فروة الرأس وتكسر الشعر. من الأفضل اختيار فرشاة ذات شعيرات ناعمة ومصممة خصيصاً لنوع شعرك.- عدم تمشيط الشعر من الأطراف: عند التمشيط، من الضروري البدء من الأطراف ثم التقدم نحو الجذور. إذا بدأت من الجذور، يمكن أن تتسبب العقد والتشابك في تكسّر الشعر. تمشيط الأطراف أولاً يساعد في فك التشابك ببطء وتقليل التلف.- عدم تنظيف المشط أو الفرشاة بانتظام: عدم تنظيف المشط أو الفرشاة يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوساخ والزيوت والشعر المتساقط، مما يمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس وتلف الشعر. احرص على تنظيف أدوات التمشيط بانتظام لإزالة الشوائب والحفاظ على نظافتها.- استخدام أدوات تمشيط ساخنة: استخدام أدوات تمشيط ساخنة مثل المكواة قد يتسبب في تلف الشعر وتساقطه. تجنب استخدام الأدوات الساخنة بشكل مفرط، وإذا كان لابد من استخدامها، تأكد من تطبيق واقي حرارة على الشعر لحمايته.- عدم تقليل التوتر والتغذية السليمة: التوتر ونقص التغذية السليمة يمكن أن يؤثرا سلباً على صحة الشعر. تأكد من الحصول على نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، وادرس طرقاً للتعامل مع التوتر مثل ممارسة الرياضة أو تقنيّات الاسترخاء.