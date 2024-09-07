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المرأة

بلقيس فتحي تصبح أول سفيرة للعلامة الفاخرة "ميسيكا" من الشرق الأوسط!

Lebanon 24
07-09-2024 | 12:35
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اختارت علامة المجوهرات الفاخرة "ميسيكا" النجمة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي لتكون أول سفيرة لها من الشرق الأوسط.
 
يأتي هذا الاختيار تماشياً مع توجه العلامات التجارية العالمية نحو استقطاب نجوم العرب كممثلين لها، حيث انضمت بلقيس إلى صفوف مشاهير آخرين مثل رزان جمّال التي أصبحت سفيرة لعلامة Cartier.

أعلنت بلقيس عبر حسابها الشخصي على إنستغرام عن شراكتها مع العلامة الفرنسية، حيث نشرت منشوراً يؤكد انضمامها إلى عائلة Messika.
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وتألقت بلقيس في الحملة الإعلانية التي تخاطب المرأة القوية والثابتة، مؤكدة مجدداً على جاذبيتها وحضورها اللافت.

من جانبها، رحّبت علامة ميسيكا بالنجمة الإماراتية عبر منشور على إنستغرام، مشيرة إلى أنها تجسّد النعمة والقوة وتعرض مجموعة Lucky Move الشهيرة في بيئة نابضة بالحياة وملهمة.
 
وعلّقت فاليري ميسيكا، مديرة دار المجوهرات، قائلة: "أحب أن هذه الميدالية تلتفّ حول ذاتها، تماماً كقدرنا. لا شيء ثابت، وكل شخص قادر على كتابة قصته بنفسه. لونها الأزرق الفيروزي يعبّر عن الحرية".

تتألف مجموعة Lucky Move من قطع مميزة، أبرزها القلادة الزرقاء التي تنبض بالحياة. ومنذ بداية مسيرتها الفنية في عام 2013، أعادت بلقيس تعريف الموسيقى العربية بأسلوب عصري، مستعرضة شخصيتها الأصيلة والمستقلة، وأكدت دعمها المستمر للمرأة.
 
فهي ليست فقط فنانة وسفيرة لليونيسيف، بل أيضاً رائدة أعمال ناجحة تسعى دوماً للتجديد والإبداع.

تجسد ميدالية مجموعة Lucky Move تصميمها من الذهب والأحجار شبه الكريمة والألماس حركة سلسة تتناغم مع شخصية بلقيس المفعمة بالحيوية، مشيرة إلى أن حركة القلادة المستمرة تذكّر بأن لا شيء في الحياة ثابت، وأن لكل فرد القدرة على كتابة قصته الخاصة.
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