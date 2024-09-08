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المرأة

أسرار جمال دينا.. هذه نصائح العناية بالبشرة التي تضمن الشباب الدائم

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:00
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أثارت الفنانة دينا اهتمام جمهورها مجددًا بعد أن كشفت عن طريقتها الفعّالة في الحفاظ على رشاقتها وشبابها، مقدمة نصائح قيمة للنساء اللواتي يسعين للحفاظ على مظهرهن الشاب رغم تقدم العمر.

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في برنامجها المميز "اسمع من دينا" عبر إنستغرام، أشارت دينا إلى أنها تتلقى باستمرار استفسارات حول سر عدم ظهور علامات التقدم في السن عليها، رغم بعض التعليقات التي تشير إلى أنها قد تقدمت في العمر.
 
وتحدثت دينا بصراحة عن كيفية تأثير هذه التعليقات عليها، وشرحت أنها لم تكن تأخذها على محمل الجد لأنها تركز على روتينها اليومي الذي يحافظ على شبابها.

تبدأ دينا حديثها بالكشف عن كتالوج العناية بالبشرة والجسم الذي تتبعه منذ سن الخامسة عشرة، مؤكدة أنها لم تنم أبدًا بالمكياج على وجهها، وملتزمة بوضع الكريمات الخاصة بالنهار والليل لترطيب الجلد.

كما تسلط الضوء على أهمية الرياضة في حياتها، موضحة أنها تمارس الرياضة بانتظام سواء عبر الرقص أو ممارسة التمارين الرياضية الأخرى.
 
وتفصح عن التزامها بنظام الصيام المتقطع منذ مراهقتها، حيث تتناول وجبة واحدة يوميًا، مما يساعدها على الحفاظ على وزنها الثابت وصحة جيدة.

وتوضح دينا أنها لا تشعر بالحزن تجاه التعليقات التي تشير إلى تقدمها في السن، بل تعتبرها جزءًا من الحقيقة الطبيعية. وتؤكد أنها تحب نفسها أكثر من أي شيء آخر، وهو ما يدفعها للاستمرار في العناية بنفسها والاهتمام بصحتها.

وتختم دينا حديثها بالتأكيد على أنها تزن نفسها مرتين يوميًا لضمان استقرار وزنها، مشيرة إلى أن وزنها لم يتغير منذ بداية ظهورها على الساحة الفنية.

أخيرًا، تذكر دينا أن آخر أعمالها كان ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "سر إلهي" خلال رمضان 2024، مما يعكس استمرارها في تقديم الأداء المتميز في عالم الفن. (ليالينا) 
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